Corona-News-Ticker: Außengastro in Hamburg auf - Regeln oft missachtet

Andrang in Hamburger Kunsthalle: Viel Platz für Kunstgenuss

In der Hamburger Kunsthalle haben Besucher wegen der strengen Besuchsregeln aufgrund der Corona-Pandemie derzeit viel Platz: Pro 40 Quadratmeter Ausstellungsfläche darf nur ein Gast kommen. Und der Andrang ist nach der Wiedereröffnung groß: Viele Menschen lechzen nach Kultur - und nehmen für den Kunstgenuss auch eine lange Anfahrt in Kauf.

159 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Heute hat das Robert Koch-Institut (RKI) 159 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet. Das sind 83 Fälle weniger als vor einer Woche und 328 weniger als gestern. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass vor allem an Sonn- und Feiertagen auch weniger getestet wird. Die Sieben-Tage.-Inzidenz in Niedersachsen liegt nun bei 45,4.

Dutzende Verstöße gegen Corona-Regeln in Hamburgs Partyviertel

Die Außengastronomie in Hamburg ist seit Sonnabend wieder auf - und das haben im Schanzenviertel auch gestern Abend wieder viele Menschen gefeiert. Rund um das Schulterblatt waren bis zu 900 Menschen unterwegs. Dabei kam es auch zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Die Polizei kontrollierte insgesamt 142 Personen. Dabei stellte sie 48 Verstöße fest - wegen fehlender Masken oder nicht eingehaltener Abstände.

Bäderdienst in MV startet - mit zusätzlicher Aufgabe

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute wieder verstärkt mit dem Streifendienst in den touristischen Hochburgen. Bei dem sogenannten Bäderdienst sollen rund 200 Beamte für die Sicherheit in den Ostseebädern sorgen. In diesem Jahr sollen sie auch auf die Einhaltung der aktuell noch geltenden Corona-Verhaltensregeln achten.

Karliczek fordert Impf-Fahrplan für Schüler

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert von den Bundesländern einen Impf-Fahrplan für Jugendliche ab 12 Jahren. Ziel müsse es sein, dieser Altersgruppe möglichst bis zum Beginn des kommenden Schuljahres ein Angebot für eine Corona-Impfung zu machen, sagte Karliczek den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Das wäre hilfreich, damit nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen könne. Laut der Ministerin soll sich der Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag mit dem Thema befassen.

Niedersachsens Wahlleiterin: Bundestagswahl auch als Urnenwahl möglich

Die im September anstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen in Niedersachsen können trotz der Corona-Pandemie wohl auch in Präsenzform stattfinden. Derzeit sei nicht ersichtlich, dass eine Wahl in Wahlräumen nicht durchführbar sei, erklärte das Büro der Landeswahlleiterin Ulrike Sachs. Sowohl die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg als auch die Kommunalwahlen in Hessen hätten im Frühjahr gezeigt, dass der Gang in die Wahlkabine möglich sei. Auch in Niedersachsen habe es seit Beginn der Pandemie bereits Direktwahlen als Urnenwahl gegeben. Denkbar ist allerdings, dass es einen Boom der Briefwahl geben wird. Zwar hänge dies auch vom weiteren Verlauf der Pandemie und dem Impffortschritt ab. "Von einer spürbaren Steigerung dürfte aber schon auszugehen sein, zumal sich der Trend zur Briefwahl bereits bei den letzten Wahlen auch ohne eine Pandemie verstärkt hat", sagte Sachs.

2.682 neue Corona-Fälle bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 2.682 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind etwa halb soviele Fälle wie vor einer Woche, als 5.412 registriert worden waren. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI aktuell mit 62,5 an (Vortag: 64,5; Vorwoche: 83,1). Die Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. An Sonn- und Feiertagen wird generell weniger getestet. Es werden deshalb auch weniger positive Fälle gemeldet.

24 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind lediglich 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus amtlich registriert worden. Am Vortag waren es noch 109, am Montag vor einer Woche 66. Ein Grund für die niedrige Zahl könnten allerdings die Pfingst-Feiertage sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank in Schleswig-Holstein auf 30,3, wie das Gesundheitsministerium in Kiel meldete. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz in SH sind die Städte Kiel (43,8) und Neumünster (43,6). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (5,5) und im Kreis Schleswig-Flensburg (8,5).

Tipps für Freizeitaktivitäten zu Pfingsten

Ob Reise, Restaurantbesuch oder Abstecher zu Tierparks oder Museen: Monatelang war das wegen Corona nicht möglich. Jetzt hoffen viele auf eine Auszeit über Pfingsten. Doch was hat überhaupt wo geöffnet?

