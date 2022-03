Stand: 31.03.2022 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Ärzte an kommunalen Krankenhäusern streiken

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 31. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für heute Ärztinnen und Ärzte an bundesweit 460 kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. Der Appell richtet sich an rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte aus tarifgebundenen Krankenhäusern. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine Limitierung der Rufbereitschaft, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden sowie mehr Planungssicherheit bei den Diensten. In bislang vier Runden waren die Tarifverhandlungen ohne Ergebnis geblieben. Ärzte stünden seit Beginn der Corona-Pandemie unter noch größerem Druck als zuvor. "Dafür verdienen sie zurecht Wertschätzung", sagte der erste Vorsitzende des Marburger Bundes in Niedersachsen, Martin Wollenberg. In Niedersachsen sind rund 40 Krankenhäuser von den Tarifverhandlungen betroffen. In Schleswig-Holstein werden unter anderem Kliniken in Lübeck, Neumünster, Kiel, Segeberg, Rendsburg und Nordfriesland bestreikt.

Keine Aktionen geplant sind in Berlin, wo ein eigener Tarifvertrag gilt, und in Hamburg, wo ebenfalls Sonderregeln gelten. Eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sei sichergestellt.

RKI registriert 274.901 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht auf 1.625,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut leicht gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.625,1. Am Vortag hatte er 1.663,0 betragen, vor einer Woche 1.752,0. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Donnerstag bei 274.901. Am Vortag waren 268.477 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 318.387. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 279 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 129.391.

Abgesagtes Maffay-Konzert in Braunschweig - EuGH urteilt über Rückgabe von Tickets

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich heute mit einem ausgefallenen Peter-Maffay-Konzert in Braunschweig: Es geht um die Frage, ob bereits gekaufte Tickets nach der pandemiebedingten Absage des Konzerts zurückgegeben werden konnten. Eventim hatte damals im Auftrag des Konzertveranstalters lediglich einen Gutschein geschickt. Eine Frau zog daraufhin vor das Amtsgericht Bremen. Sie verlangt statt des Gutscheins die Erstattung von Kaufpreis und Versandkosten. Das Amtsgericht bat den EuGH zu klären, ob ein Widerrufsrecht hier ausgeschlossen sei. Der Fall sei speziell, da das Unternehmen die Dienstleistung nicht selbst erbringe, sondern den Zutritt zu einer Dienstleistung wie dem Konzert verkaufe. Der EuGH will heute eine Entscheidung verkünden.

Pro & Kontra zum Ende der Maskenpflicht in Niedersachsen

Am kommenden Sonntag sollen in Niedersachsen auch im öffentlichen Raum die Masken fallen. Der Staat setzt künftig auf Eigenverantwortung der Menschen bei der gegenseitigen Rücksichtnahme. Aber funktioniert das? Sophie Mühlmann und Marco Heuer vom NDR in Niedersachsen sind unterschiedlicher Meinung.

VIDEO: Ende der Maskenpflicht ab 3. April: Ein Pro & Kontra (3 Min)

SH: Mehr als eine halbe Million Infizierte seit Pandemie-Beginn

Die Gesamtzahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, hat die Marke von 500.000 überschritten. Innerhalb eines Tages wurden 9.453 Neuinfektionen gemeldet, damit wurden in mehr als zwei Jahren mittlerweile 505.212 Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Landesmeldestelle auf 1.511,5 (Vortag: 1.478,8). Vor einer Woche hatte es landesweit 8.595 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gegeben, der Inzidenzwert lag bei 1.560,6. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wird nun aus der Landeshauptstadt Kiel gemeldet - mit 2.158,5.

Start für den heutigen Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 31. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

