Stand: 04.03.2022 06:05 Uhr Corona-News-Ticker: Ab heute Lockerungen im ganzen Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 4. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Bundesweiter Öffnungsschritt : Ab heute gelten neue Lockerungen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.038 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 217.593 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 1.196,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweite Lockerungen gelten ab heute - Vereinzelte Unterschiede im Norden

Wie von Bund und Ländern beschlossen, tritt heute die nächste Stufe des Lockerungsplans in Kraft. Demnach wird die 2G-Regelung für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe durch 3G ersetzt, womit diese auch von Ungeimpften mit negativem Test wieder besucht werden können. Diskotheken und Clubs öffnen wieder - hier allerdings vorerst noch im 2G-Plus-Modell, also für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem negativen Test oder mit dritter Impfung. Bei Großveranstaltungen und im Sport können mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) zugelassen werden als bisher. Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist maximal eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität vorgesehen (maximal 6.000 Zuschauende). Bei Veranstaltungen im Freien wird maximal eine Auslastung von 75 Prozent vorgeschlagen (maximal 25.000 Zuschauende).

Die Bundesländer in Norddeutschland richten sich grundsätzlich nach diesen Vereinbarungen, regional gibt es aber Unterschiede. So sind in Schleswig-Holstein die Lockerungen bereits gestern in Kraft getreten. Hier gilt neben den bundesweiten Lockerungen nun auch für Kultur- und Freizeitveranstaltungen die 3G-Regelung. So auch in Mecklenburg-Vorpommern, allerdings mit FFP2-Maskenpflicht. MV hat die Zugangsregelung von 2G auf 3G außerdem auch für Fitnessstudios gelockert. In Hamburg gilt 3G ebenfalls auch bei körpernahen Dienstleistungen und im Sport, außerdem wird das 2G-Plus-Zugangsmodell "in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen" grundsätzlich durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Niedersachsen hat ebenfalls eine FFP2-Maskenpflicht beschlossen, aber nur für Diskotheken und Clubs (außer im Sitzen). Betreiber kritisieren diese im Norden einmalige Regelung.

RKI registriert 217.593 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.196,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am zweiten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.196,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.174,1 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.259,5 (Vormonat: 1.349,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217.593 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 210.743 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 291 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 954,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen - auf 954,8. Am Vortag hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen bei 941,0 gelegen, vor einer Woche bei 877,3. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden binnen 24 Stunden 5.038 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 5.651 / Vorwoche: 4.770). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Hospitalisierungsinzidenz) liegt wie am Vortag bei 6,12 (Vorwoche: 5,91). 343 Patienten liegen aktuell im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion in Krankenhäusern - das sind 39 weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um 6 auf 2.136.

Trotz steigender Infektionszahlen: MV bleibt bei Ende der Maskenpflicht in Schulen

Die Krankenstände und Quarantäne-Zahlen an den Schulen sind hoch. Trotzdem soll ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben werden, das bestätigte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) im Gespräch bei NDR MV Live. Die Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibe aber bestehen. In den Pausen, wenn sich Kinder und Jugendliche im Schulgebäude bewegen, muss der Mund-Nasen-Schutz weiter getragen werden.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 4. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.