Stand: 18.02.2021 11:46 Uhr Corona-News-Ticker: 99 Prozent der Covid-Toten haben Vorerkrankung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 18. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog von Mittwoch.

UKE-Studie: Fast alle Corona-Toten hatten Vorerkrankungen

Nur ein Prozent der an Covid-19 Verstorbenen in Hamburg hatten keine Vorerkrankungen. Das zeigt die Untersuchung von 618 Corona-Todesfällen, die das Team der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) obduziert hat. Die meisten Toten hatten demnach mehrere Vorerkrankungen; vor allem Bluthochdruck, Nierenminderleistungen, Lungenerkrankungen, Tumore und Diabetes. Die jüngste Verstorbene in Hamburg war 29 Jahre alt, der älteste 100 Jahre alt. Drei von vier Toten waren älter als 75 Jahre. Nur sieben Menschen waren jünger als 50 Jahre. Fünf von ihnen litten an Vorerkrankungen wie Diabetes. "Sie waren also ähnlich erkrankt wie die Gesamtkohorte", sagte der Direktor der Rechtsmedizin am UKE, Benjamin Ondruschka, bei der Vorstellung der Studie. Es seien zudem etwas mehr Männer als Frauen unter den Toten gewesen so Ondruschka. Bei 50 obduzierten Menschen sei die Infektion mit dem Virus erst nach dem Tod festgestellt worden. Die Todesursache sei bei den meisten Corona-Toten demnach eine Veränderung an der Lunge. Lungenentzündungen und multiples Organversagen würden folgen, so der Mediziner. Die Studie war von der Hamburger Sozialbehörde in Auftrag gegeben worden. Ondruschka bedankte sich ausdrücklich bei den Angehörigen der Verstorbenen, die diese Untersuchungen und die daraus folgenden Erkenntnisse durch ihre Zustimmung zur Obduktion möglich gemacht hätten.

Hunderte in Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Physiotherapie-Praxis

In einer Physiotherapie-Praxis in Wedel (Kreis Pinneberg) sind elf Mitarbeiter und Patientinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Kreis wird derzeit versucht, die Infektionsketten nachzuverfolgen. "Wir haben insgesamt über 400 Patientinnen und Patienten, die davon betroffen sein können. Insofern wissen wir nicht genau, wer was wohin getragen hat." Die Praxis ist für mindestens zwei Wochen geschlossen worden.

Corona-Ausbruch bei Eishersteller: Mitarbeiter kommen nicht zu Test

70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Eishersteller Froneri sind gestern nicht zum PCR-Test erschienen. Der Gesundheitsdienst werde deshalb einen neuen Testtermin organisieren, sagte die Vorsitzende des Corona-Krisenstabs, Katharina Pötter. Aufgerufen zum Test waren 460 Frauen und Männer, nachdem bislang 210 Beschäftigte des Osnabrücker Unternehmens positiv getestet worden waren.

Experten betonen Wirksamkeit von AstraZeneca-Impfstoff

Nach zahlreichen Krankmeldungen im Anschluss an Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca, haben Experten die Wirksamkeit des Impfstoffs betont. Eva Hummers, Medizinerin an der Göttinger Uni-Klinik und Mitglied der Ständigen Impfkommission, sagte, es handele sich um normale Impfreaktionen. "Damit ist bei allen drei Impfstoffen zu rechnen", so Hummers. Auch der Virologe Christian Drosten machte sich im NDR Podcast für den derzeit viel diskutierten Impfstoff stark.

Derzeit 396 Betrugs-Verdachtsfälle bei Coronahilfen in MV

Die vier Staatsanwaltschaften Mecklenburg-Vorpommerns gehen in 369 Fällen dem Verdacht von Betrug im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen nach. In 2021 seien laut Justizministerium in Schwerin elf neue dazu gekommen. In einem Fall geht es um einen möglichen Schaden von 280.000 Euro. Eine Schadenssumme aus allen Fällen könne nicht beziffert werden. "Es gibt leider immer Menschen, die solche Ausnahmesituationen kriminell ausnutzen wollen. Die Staatsanwaltschaften gehen akribisch den Verdachtsfällen nach", sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Laut Wirtschaftsministerium sind etwa 350 Millionen Euro Soforthilfe in den Nordosten geflossen. 43.000 Anträge wurden dafür eingereicht.

10.207 Neuinfektionen bundesweit

In ganz Deutschland sind 10.207 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind das etwa so viele wie vergangene Woche (10.237). Die Gesundheitsämter meldeten 534 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 57,1. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Droht der seit Wochen beobachtete Rückgang der Infektionszahlen zum Erliegen zu kommen? Experten nehmen an, dass wegen der Witterungsverhältnisse einige Menschen zuletzt erst später als üblich zum Arzt gegangen sind und neue Infektionen darum verzögert erfasst würden. Zudem ist die Verbreitung der Variante B.1.1.7 nicht absehbar.

Corona sorgt bei Airbus für Milliardenverlust

Die Corona-Pandemie hat die Flugbranche hart getroffen. Dank eines Gewinns im letzten Quartal von 2020 hat der deutsch-fränzösische Flugzeugbauer Airbus im vergangenen Jahr weniger Verlust eingefahren als erwartet: 1,1, Milliarden Euro. Das Unternehmen teilte in Toulouse mit, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) um 75 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro einbrach. Die Aktionäre sollen wie schon für 2019 auch für 2020 auf eine Dividende verzichten. Für 2021 peilt Airbus-Chef Guillaume Faury die Auslieferung von ähnlich vielen Flugzeugen wie 2020 an. Da hatte der Hersteller 566 Maschinen an seine Kunden übergeben.

Ohne Lipide kein Impfstoff - Wurde die Produktion verschlafen?

Lipide sind so etwas wie die Schutzhülle der Boten-RNA des Impfstoffs von Biontech, Moderna und Co. Sie sorgen dafür, dass die mRNA erst dort zum Einsatz kommt, wo sie soll. Gäbe es mehr Lipide, könnte man mehr Impfstoff produzieren. Einige Unternehmen wollen ihre Produktion nun ausweiten, doch das könnte Monate dauern. Die Bundesregierung habe sich auf den Markt verlassen, kritisiert Bundestagsabgeordneter Achim Kessler (Linke). Es sei in erster Linie Aufgabe der Impfstoffproduzenten, sich Vorprodukte zu sichern, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium.

Ab kommender Woche: Hamburg lädt Ü75 zur Impfung ein

In der kommenden Woche will die Sozialbehörde in Hamburg mit den Aufrufen für die nächste Impfgruppe starten. Über 75-Jährige werden dann voraussichtlich nach Jahrgängen angeschrieben.

Schnelltests: Kommunen und Ärzte warnen vor zu hohen Erwartungen

Kommunen und Ärzte warnen bei den von der Bundesregierung angekündigten Gratis-Schnelltests vor zu großen Hoffnungen in der Bevölkerung. Man solle nicht glauben, "ab 1. März stünden überall für alle Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Impfstart habe gezeigt, dass die Organisation und die Verteilung "für viele Millionen Menschen gleichzeitig eine Mammutaufgabe darstellt", so Landsberg. Er forderte daher ein "stufenweises Vorgehen". Wenn die Schnelltests noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden seien, sei ein Einsatz zunächst in Kitas und Schulen sinnvoll.

Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, sagte der Funke Mediengruppe, es bringe bei der Pandemie-Bekämpfung nichts, «einfach nur viele kostenlose Tests anzubieten». Notwendig seien "eine Strategie und klare Regeln". So seien Fragen offen, etwa, wie sich jene zu verhalten hätten, "die bei sich ein positives Ergebnis feststellen".

MV: Bildungsministerin informiert über Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) informiert heute in einer Online-Pressekonferenz über die Digitalisierungsstrategie des Landes für die Schulen. Dabei soll unter anderem erläutert werden, wer bei der Digitalisierung an den Schulen im Bundesland welche Aufgaben übernimmt und wofür die Millionen-Summen genau vorgesehen sind. Laut Bildungsministerium fließen über den sogenannten Digitalpakt Schule 100 Millionen Euro nach Mecklenburg-Vorpommern, weitere 80 Millionen Euro stellt die Landesregierung zur Verfügung. Im Zuge der Corona-Pandemie hatte es immer wieder deutliche Kritik von Oppositionsparteien und Verbänden an der nur langsam voranschreitenden Digitalisierung gegeben. So wurden etwa fehlende Laptops für das Lernen von zu Hause aus bemängelt, wie auch zu langsame Internetverbindungen in den Schulen.

Hamburger Rechtsmedizin berichtet über Obduktionen von Covid-Toten

Mehr als 66.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben, in Hamburg mehr als 1.200. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf hat die rund 700 Hamburger Toten aus dem Jahr 2020 genauer untersucht, um die Todesursache zu ermitteln. Institutsleiter Prof. Benjamin Ondruschka wird die Ergebnisse heute vorstellen. Dabei geht es auch um das Alter der Patienten und ihre Vorerkrankungen. Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin, Prof. Stefan Kluge, will sich zur Situation in seinem Arbeitsbereich äußern und die aktuellen Empfehlungen zur Behandlung von Covid-19-Patienten erläutern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz live ab 11 Uhr.

Sozialsenatorin Leonhard unzufrieden mit Corona-Lage in Hamburg

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat im Interview mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen betont, dass sie mit der Entwicklung der Corona-Zahlen in der Hansestadt unzufrieden ist. Die Zahlen hätten sich auf hohem Niveau stabilisiert. Als einen Grund dafür nannte sie die hohen Pendlerzahlen in der Stadt. Beim Impfen erwartet die Senatorin "einen großen Schritt" im März. Dann sollten 45.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca nach Hamburg geliefert werden. "Je mehr Impfstoff wir haben, umso mehr Termine können wir anbieten", sagte Leonhard.

233 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holsteinsind innerhalb von 24 Stunden 233 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 251 neue Fälle, am Donnerstag vor einer Woche 335. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 13 auf 1.191, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. 40.265 Menschen infizierten sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 52,4 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an den vergangenen sieben Tagen.

NDR.de-Ticker am Donnerstag startet

Das Team von NDR.de hält Sie auch am heutigen Donnerstag, 18. Februar 2021, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 251 neue Fälle in Schleswig-Holstein, 1.057 in Niedersachsen, 237 in Hamburg, 198 in Mecklenburg-Vorpommern und 98 im Bundesland Bremen - bundesweit 7.556 neue Fälle bestätigt.