Stand: 04.08.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: 209 neue Fälle in SH - Inzidenz steigt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 4. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Dienstag.

209 neue Fälle in SH - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 27,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist deutlich gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt 27,5 (Vortag: 24,5). Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 209 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es 112. Es wurde kein neuer Todesfall registriert. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen liegt weiterhin bei 1.639. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz haben Neumünster (58,6), Pinneberg (43,0) und Kiel (38,1). Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 12,9.

Gesundheitsausschuss: Sondersitzung zur Corona-Lage

Der Gesundheitsausschuss des Bundestags diskutiert heute Nachmittag in einer digitalen Sondersitzung über die Corona-Lage. Das bestätigte das Büro des Ausschussvorsitzenden Erwin Rüddel (CDU) gestern. Demnach wird Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu der Sitzung erwartet, um Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Nach Angaben der Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink hatte ihre Fraktion die Sondersitzung beantragt. "Mit Blick auf die Verbreitung der Delta-Variante, den Schulstart in vielen Bundesländern und den nahenden Herbst stellen sich viele Fragen, die die Bundesregierung noch nicht beantwortet hat", erklärte sie dazu. "Die Bundesregierung darf nicht noch einmal unvorbereitet in den Herbst hinein laufen."

Gesundheitsministerium plant Aus für kostenlose Tests im Oktober

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests in Deutschland ab Mitte Oktober vor. Zur Begründung heißt es, alle Bürgerinnen und Bürger hätten mittlerweile ein Impfangebot bekommen. Damit sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Bund nicht mehr angezeigt, steht in einem Bericht des Gesundheitsministeriums, der den Ländern und dem Bundestag zugesandt wurde und der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Alle, die nicht geimpft werden können oder für die es keine Impfempfehlung gibt, zum Beispiel Schwangere, sollen sich aber weiter kostenlos testen lassen können. Das Thema soll am 10. August auch in der Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten besprochen werden. Der Bund übernimmt seit März die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Woche.

Hamburg: Schulstart am Donnerstag mit "Fünf-Stufen-Sicherheitskonzept"

Mit mehr Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, mehr Schulen sowie umfangreichen Schutzvorkehrungen startet Hamburg morgen ins neue Schuljahr. Trotz steigender Inzidenz könne man ohne Wechsel- oder Distanzunterricht beginnen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern. Der Senator sprach von einem "Fünf-Stufen-Sicherheitskonzept", das ermögliche, dass alle Hamburger Schulen ihre Türen wieder öffnen: Die Schulbeschäftigten sind zum großen Teil geimpft - etwa 80 Prozent. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich zweimal pro Woche testen lassen. In den Schulgebäuden müssen medizinische Masken getragen werden. Die Unterrichtsräume werden alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet. Bis zu den Herbstferien sollen mobile Lüftungsgeräte in nahezu allen 12.000 Klassenräumen stehen.

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 4. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.