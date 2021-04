Stand: 28.04.2021 09:17 Uhr Corona-News-Ticker: 1.118 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



1.118 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 1.118 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Gestern waren es 806, am Mittwoch vor einer Woche 1.875. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt nun bei 110,6, wie das Robert Koch-Institut meldete (gestern: 120,0). Aktuell liegen 18 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen laut RKI über dem Grenzwert von 100, der unter anderem entscheidend für Ausgangssperren ist. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kommt demnach der Landkreis Vechta mit 315,8, dahinter folgten Salzgitter (272,3) und Delmenhorst (193,4).

Corona-Testpflicht nun auch an Schulen in MV

Auch an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gilt jetzt eine Corona-Testpflicht. Zweimal pro Woche müssen Schüler und Lehrer ein negatives Testergebnis vorweisen. Zurzeit wirkt sich die Testpflicht allerdings auf die meisten noch gar nicht aus, weil die Schulen ohnehin geschlossen sind - lediglich die Schüler der Abschlussklassen und der Klassen eins bis sechs in Notbetreuung sind zunächst betroffen. Allen Schulen wurden laut Ministerium in den vergangenen Wochen ausreichend Corona-Selbsttests zur Verfügung gestellt. Ob zu Hause oder in der Schule getestet wird, ist nicht einheitlich geregelt. Über die praktische Umsetzung kann jede Schule für sich entscheiden. Eine Ausnahme von der Testpflicht gibt es: Schüler, die Abschlussprüfungen schreiben, müssen sich nicht testen lassen.

Anklamer Trabi-Treffen abgesagt

Eines der beliebtesten Oldtimer-Treffen im Osten Deutschlands - das Anklamer Trabi-Treffen - ist auch in diesem Jahr wegen Corona abgesagt worden. Sprecher Jens Rühberg sagte: "Wir hoffen, dass wir allen Trabi-Fans im nächsten Jahr zu Himmelfahrt wieder ein Anlaufpunkt sein können."

Niedersachsen: "Aussichtslose Situation für Restaurants und Hotels"

Jedes vierte Restaurant und Hotel in Niedersachsen steht nach Angaben des Branchenverbandes Dehoga in der Corona-Pandemie kurz vor der Geschäftsaufgabe. Die Lage im Gastgewerbe sei dramatisch, sagte Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Niedersachsen, der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Es sei "eine aussichtslose Situation, wir brauchen eine Öffnungsperspektive", sagte Balke. Rund drei Viertel der Betriebe hätten existenzielle Schwierigkeiten, die letzten Mittel seien aufgebraucht.

Lübtheen: Bereits 180 Infizierte in Fahrzeugwerk Brüggen

Im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns sind die Corona-Infektionszahlen stark gestiegen. Als Hauptursache gilt ein Corona-Ausbruch in dem Unternehmen Brüggen in Lübtheen. In dem Fahrzeugwerk haben sich inzwischen 180 Menschen mit dem Virus infiziert - allein gestern kamen mehr als 80 Fälle hinzu. Inzwischen hat der Kreis umfangreiche Tests sowie Quarantänemaßnahmen auch bei den Angehörigen der Mitarbeiter angeordnet. Die Werksleitung hat für 14 Tage die Produktion gestoppt.

Debatte über Regel-Lockerungen für Geimpfte geht weiter

Bei den Lockerungen für Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, schlagen mehrere Bundesländer eigene Wege ein. In Schleswig-Holstein müssen die Betroffenen bald keinen negativen Test mehr vorlegen, wo bisher einer nötig war. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen streben entsprechende Corona-Verordnungen an. Andere Länder wie Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern haben das bereits getan. Die FDP fordert bei der Aufhebung von Beschränkungen mehr Tempo vom Bund. Fraktionsvize Stephan Thomae warf der Regierung vor, sie schiebe die Diskussion über Ausnahmen für Geimpfte und Genesene hinaus. Das Bundeskabinett berät in der kommenden Woche über mögliche Lockerungen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte an, die Verordnung könne dann Ende Mai vom Bundesrat beschlossen werden.

Drosten: Mehrere Effekte bei Corona-Lage in Indien anzunehmen

Der Virologe Christian Drosten zeigt sich angesichts der bisherigen Erkenntnisse über die indische Corona-Variante B.1.617 weiter relativ gelassen. Anhand der sehr kleinen verfügbaren Datenbasis lasse sich schließen, dass die Mutante nicht allein die heftige Infektionswelle in dem Land verursache, "sondern das ist mehr eine bunt gemischte Virus-Population", sagt der Wissenschaftler von der Charité in Berlin in der aktuellen Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update", der seit gestern Nachmittag online ist. Auch die ansteckendere Variante B.1.1.7, die mittlerweile in Deutschland dominiert, sei stark vertreten.

Podcast "Coronavirus-Update": Das Beispiel Indien

Bundesweit 22.231 Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hat am frühen Morgen die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Demnach sind bundesweit innerhalb eines Tages neue 22.231 Corona-Fälle gemeldet worden. Am Mittwoch vor einer Woche hatte das RKI 24.884 Neuinfektionen verzeichnet, gestern waren es 10.976. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) liegt aktuell bundesweit bei 160,6. Am Vortag betrug dieser Wert den Angaben zufolge 167,6 und vor einer Woche 160,1. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 312 neue Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 82.280.

Corona-Notbremse greift ab heute im Kreis Pinneberg

Wegen mehrtägiger Überschreitung des Grenzwerts von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen greift ab heute im Kreis Pinneberg die Corona-"Notbremse". Dies kündigte der Kreis an. Unter anderem gilt dort zwischen 22 und 5 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Außerdem muss die Außengastronomie wieder schließen. Inzwischen sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg auf 99.

Auch auf der zurzeit Corona-freien Insel Helgoland, die zum Kreis Pinneberg gehört, gilt die "Notbremse" samt Ausgangssperre. FDP-Vize Wolfgang Kubicki kritisierte dies: Warum eine in offener See liegende Insel nun von Grundrechtseinschränkungen erfasst werde, lasse sich rational wahrscheinlich nicht einmal von den härtesten Lockdown-Befürwortern erklären, so Kubicki.

Hagenbecks Tierpark öffnet wieder

Von heute an kann der Hamburger Tierpark Hagenbeck seinen Außenbereich wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Hamburg übernimmt die "Bundes-Notbremse" insoweit, dass die Außenbereiche von Tierparks und botanischen Gärten öffnen dürften. Die Hagenbeck-Innenbereiche wie das Tropen-Aquarium bleiben dementsprechend geschlossen. Bei der Öffnung der Außenbereiche gelten die Hygieneregeln sowie an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr eine Maskenpflicht.

Keine Ausgangssperre mehr im Kreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn wird die Ausgangssperre wieder aufgehoben. Von heute um Mitternacht an können sich die Menschen auch nachts wieder frei im Landkreis bewegen. Grund ist die gesunkene Inzidenz, die an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 100 lag. Landrat Andreas Ebel (CDU) bedankte sich bei den Menschen für ihre Disziplin in den vergangenen Tagen.

Schleswig-Holstein meldet 357 Neuinfektionen

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben 357 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert. Das sind 203 mehr als am Vortag, aber 77 weniger als vor einer Woche. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei rund 70 (gestern rund 72). 49 Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, 37 müssen beatmet werden.

Modellregionen testen Tourismus-Konzepte für den Sommer

Viele Behörden und Politiker im Norden sind sich nicht sicher, ob beziehungsweise wie die Situation in der Tourismusbranche im Sommer aussehen wird. Modellregionen probieren derzeit aus, wie der Betrieb wieder anlaufen kann.

Corona-Impfungen: Was ist im Norden bald wieder möglich?

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Einen schönen guten Morgen! Auch am heutigen Mittwoch, 28. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Dienstag: 154 in Schleswig-Holstein, 806 in Niedersachsen, 210 in Hamburg, 585 in Mecklenburg-Vorpommern und 125 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 10.976.