Corona: Diese Regeln gelten bundesweit bis Ende November Stand: 26.11.2020 00:30 Uhr Der Bund will mit einem Herunterfahren von weiten Teilen des öffentlichen Lebens die starke Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland aufhalten.

Angesichts weiter hoher Corona-Infektionszahlen haben Bund und Länder beschlossen, mit massiven Kontaktbeschränkungen über den November hinweg die Situation in den Griff zu bekommen. Die Maßnahmen traten am 2. November in Kraft. Sie gelten bundesweit und zunächst bis Ende November. In den einzelnen Bundesländern wurden die Regelungen zum Teil noch ausgeweitet - so etwa in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Verschärfungen ab 1. Dezember - Lockerungen zu Weihnachten

Da die erhoffte Trendwende im Kampf gegen die Corona-Pandemie im November ausgeblieben ist, müssen sich die Menschen zum Jahresende auf noch strengere Auflagen einstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder einigten sich am 25. November auf einen Katalog von Maßnahmen für die Wintermonate. Der Teil-Lockdown wird bis zum 20. Dezember verlängert. An einigen Stellen sollen vom 1. Dezember an schärfere Regeln gelten - etwa mit einer ausgeweiteten Maskenpflicht sowie schärferen Kontaktbeschränkungen.

Diese Einschränkungen müssen Sie bis Ende November beachten:

Treffen von nur noch zwei Haushalten

Den Beschlüssen zufolge ist ein gemeinsamer Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen aus zwei Hausständen mit maximal zehn Personen gestattet. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Hamburg und Niedersachsen aber zählen Kinder unter zwölf Jahren nicht mit bei der Zwei-Haushalts-Regel. Ausnahmen gibt es in Hamburg auch für sogenannte Patchworkfamilien. Feiern auf öffentlichen Plätzen, aber auch in Wohnungen und privaten Einrichtungen gelten als "inakzeptabel".

Touristische Übernachtungsangebote verboten

Die Bürger werden aufgefordert, auf private Reisen und tagestouristische Ausflüge zu verzichten: Touristische Übernachtungsangebote sind im Inland im November sogar verboten. Übernachtungen darf es nur noch für notwendige Zwecke wie etwa zwingende Dienstreisen geben.

Gastronomie wieder geschlossen

Gastronomiebetriebe, Bars, Klubs, Diskotheken und Kneipen müssen bis Ende des Monats schließen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen dürfen geöffnet bleiben. Geschlossen sind ebenfalls Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und Bordelle. Friseure dürfen dagegen geöffnet bleiben.

Keine Veranstaltungen und kein Freizeitsport

Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, sind im November deutschlandweit weitgehend verboten. So sind Theater, Opern oder Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen geschlossen. Auch der Amateur- und Freizeitsportbetrieb ist weitestgehend untersagt. Gleiches gilt für Schwimmbäder und Fitnessstudios. Profisport ist im November nur noch ohne Zuschauer zugelassen - auch in der Fußball-Bundesliga.

Schulen, Kitas und Einzelhandel bleiben geöffnet

Schulen und Kindergärten bleiben unter Auflagen geöffnet. Mitunter gilt in den Schulen eine Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Auch Groß- und Einzelhandel bleiben im November geöffnet - allerdings darf sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten. Andere Unternehmen sind eindringlich aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen - wo immer dies umsetzbar ist.

