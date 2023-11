Bahnstreik: Seit 22 Uhr Stillstand auf den meisten Gleisen Stand: 15.11.2023 22:13 Uhr Bahn-Reisende müssen sich bis Donnerstagabend auf viele Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum ersten bundesweiten Warnstreik in der diesjährigen Tarifrunde aufgerufen.

Der Ausstand hat laut Gewerkschaft offiziell um 22 Uhr am Mittwochabend begonnen und soll bis Donnerstag 18 Uhr dauern. Schon Stunden vor Beginn der Arbeitsniederlegungen hatte es erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr gegeben. Erschwert wurde die Situation in Norddeutschland noch zusätzlich dadurch, dass am Mittwochabend ein ICE einen Regionalzug auf der wichtigen Strecke zwischen Hamburg und Bremen rammte. Verletzt wurde dabei niemand, die Strecke musste jedoch gesperrt werden.

Bahn sagt Tarifgespräche ab

Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte am Mittwochmittag erklärt: "Der Unmut der Beschäftigen ist groß, ihre Anliegen sind legitim." Wer glaube, zulasten der Mitarbeiter "zynisch auf Zeit spielen" zu können, befinde sich im Irrtum. Die Deutsche Bahn (DB) reagierte auf die Streik-Ankündigung mit der Absage der für Donnerstag und Freitag geplanten zweiten Tarifverhandlungsrunde. "Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch.

Deutsche Bahn: Angebot an Fahrten wird stark reduziert

Die Bahn hatte ihre Kunden dazu aufgerufen, Zugreisen zu verschieben, es werde mit "massiven Beeinträchtigungen" gerechnet. Für den Fernverkehr gebe es einen Notfahrplan. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können", sagte ein Sprecher. Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden. "Erfahrungsgemäß wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben", sagte Bahnsprecher Achim Stauß. "Wir rechnen auch damit, dass in einzelnen Regionen gar keine Züge mehr fahren können."

Die Bahn schaltete die Rufnummer (08000) 99 66 33 frei, unter der sich ihre Kunden über die Auswirkungen des Streiks informieren könnten. Informationen zu Kulanzregelungen und Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets gibt es auch auf einer Internetseite der Bahn. Dort heißt es, alle Fahrgäste, die ihre für die Zeit des Streiks geplante Reise verschieben möchten, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen.

Niedersachsen: "Mindestfahrplanangebot aufrechterhalten"

Die DB Regio Niedersachsen und Bremen versucht nach eigenen Angaben, ein Mindestfahrplanangebot während des Warnstreiks aufrechtzuerhalten. "Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen", teilte das Unternehmen mit. Von dem Warnstreik betroffen sind in Niedersachsen neben den Zügen der DB auch Verbindungen des Unternehmens Transdev, zu dem sowohl die S-Bahn Hannover als auch die Nordwestbahn gehören. Die S-Bahn Hannover geht davon aus, dass ein Großteil der Zugleistungen ausfallen wird.

Zwar werden die Eisenbahngesellschaften metronom und erixx nicht bestreikt. Dennoch kündigten die Unternehmen an, dass es Beeinträchtigungen beispielsweise in Stellwerken geben könne. "Aufgrund des Streiks ist generell mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen in unseren Zügen zu rechnen", heißt es in einer Mitteilung von metronom. "Reisende sollten daher mit Verspätungen und anderen Einschränkungen in Form von stark ausgelasteten Zügen rechnen."

Schleswig-Holstein: Notfahrplan auf den Hauptstrecken

Die Bahn veröffentlichte auch Notfahrpläne für den Regionalverkehr der DB Regio in Schleswig-Holstein. Demnach sollen dort beispielsweise auf der Strecke Sylt-Hamburg weiterhin Züge fahren, allerdings weniger als normal. Die Verbindung zwischen Lübeck und Hamburg solle stündlich bedient werden. Zwischen Flensburg beziehungsweise Kiel und Hamburg sollen Züge im Zweistundentakt fahren.

Der Betreiber erixx rechnet auf seiner Strecke zwischen Kiel und Lübeck dagegen mit Normalbetrieb. Es könnten jedoch Züge verspätet sein oder ausfallen, falls auch die Stellwerke bestreikt werden, teilte ein Sprecher mit. Auch der Autozug nach Sylt des privaten Betreibers RDC Deutschland sei vom Warnstreik nicht betroffen, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Der blaue Autozug fahre planmäßig.

Mecklenburg-Vorpommern: "Massive Einschränkungen" zu erwarten

Pendler müssen sich auch in Mecklenburg-Vorpommern auf viele Zugausfälle einstellen. Der Warnstreik werde zu massiven Einschränkungen führen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Ab 22 Uhr sollte es im Regionalverkehr der DB nahezu keine Fahrten mehr geben. Ab Donnerstagmorgen könnten möglicherweise einige Fahrten angeboten werden. Diese seien jedoch allenfalls ein Notangebot.

Nicht vom Warnstreik betroffen sind in MV nach Angaben der Bahn die Linien RB11 (Wismar-Rostock-Tessin) und RB12 (Rostock-Rövershagen-Graal-Müritz) sowie der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Warnemünde und Rostock. Auf der Strecke werden noch bis Anfang Dezember unter anderem die Gleisanlagen modernisiert.

GDL-Chef Weselsky kommt nach Schwerin

Lokführergewerkschaftschef Claus Weselsky wird am Donnerstag in Schwerin zu einer Kundgebung des Deutschen Beamtenbundes dbb erwartet. Er werde bei der Abschlussveranstaltung für die Aktionswoche "Es ist 5 nach 12" des Beamtenbundes sprechen, teilten die Veranstalter mit. Zuvor ist ein Demonstrationszug von Lokführern und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes vom Hauptbahnhof zur Staatskanzlei geplant.

Hamburg: S-Bahn soll nach Notfahrplan fahren

In Hamburg rechnet die Bahn infolge des Streiks mit "massiven Einschränkungen" im Verkehr der S-Bahn. Schon deutlich vor Beginn des bundesweiten Lokführer-Warnstreiks kam es am Mittwochabend zu ersten Einschränkungen. Einzelne Verbindungen auf der Linie S1 von Poppenbüttel nach Wedel fielen laut S-Bahn-Hamburg.de bereits kurz nach 20 Uhr aus. Auch auf der Linie S21 von Aumühle zur Elbgaustraße wurden Züge gestrichen, ebenso auf der S31 aus Richtung Neugraben.

Am Donnerstag werde die S-Bahn versuchen, nach einem Notfahrplan zu fahren, teilte die Bahn mit. Züge sollten dann auf den Linien S1 Wedel - Airport/Ohlsdorf - Poppenbüttel, S3 Pinneberg-Neugraben und S21 zwischen Aumühle und Altona verkehren, allerdings nicht im gewohnten Takt. "Aufgrund der noch unklaren Situation werden die Fahrzeiten nur kurzfristig abrufbar sein", hieß es. Und auch nach dem Ende des Warnstreiks am Donnerstagabend werde es noch Zugausfälle geben.

Fahrgastverband: Streik verständlich, Ankündigungsfrist zu kurz

Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, kritisierte am Mittwochmorgen auf NDR Info die knappe Ankündigungsfrist für den Streik: "Die GDL darf streiken, das muss man immer wieder sagen. Aber dass wir nun darüber glücklich sind, kann man wirklich nicht sagen." Er forderte, im Sinne der Fahrgäste eine Ankündigungsfrist von mindestens 48 Stunden einzuhalten. Gleichwohl sei der Streikzeitpunkt aus Sicht der Gewerkschaft taktisch verständlich.

Auch Forderungen der GDL, wie eine Arbeitszeit-Reduzierung, halte er für nachvollziehbar: "Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Menschen, die im 24/7-Dienst arbeiten." Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche sei "sicherlich verständlich", so Naumann. "Wir brauchen solche attraktiven Bedingungen im Bereich der Bahn, denn es fehlen ja ganz viele Lokführer, es fehlen viele Stellwerker - und die Leute müssen alle sehr viel arbeiten." Damit der Beruf attraktiver werde, brauche es "großzügige Freizeitregelungen".

Bahn-Personalvorstand: Entweder streiken oder verhandeln

Die Deutsche Bahn hatte bereits am Dienstagnachmittag die Grundsatz-Entscheidung der GDL für einen Streik scharf kritisiert. "Der Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Unding", sagte Bahn-Personalvorstand Seiler. Man habe gerade erst vier weitere Verhandlungstermine mit der GDL vereinbart und als Arbeitgeber in der Auftaktrunde ein 11-Prozent-Angebot sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten auf den Tisch gelegt. Die GDL nehme Millionen Menschen in Haftung und trete die Sozialpartnerschaft mit Füßen. "Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", erklärte Seiler dann am Mittwoch die Absage der für Donnerstag und Freitag geplanten Gespräche.

Arbeitskampf hatte sich bereits abgezeichnet

Schon vor und nach der ersten Verhandlungsrunde in der vorigen Woche hatte es Signale gegeben, dass es einen Arbeitskampf geben könnte. Der bisherige Tarifvertrag mit der Gewerkschaft lief Ende Oktober aus, Warnstreiks sind also jederzeit möglich. GDL-Chef Weselsky hatte angedeutet, dass er eine Tarifrunde ohne Streiks für wenig wahrscheinlich halte.

Gewerkschaft fordert kürzere Arbeitszeit und mehr Geld

Laut Bahn verhandelt die GDL für knapp 10.000 Mitarbeiter des Staatskonzerns. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Außerdem wird einmalig eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Die Vertrags-Laufzeit soll zwölf Monate nicht übersteigen. Die Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab. Sie würden ihren Angaben zufolge in Summe ein Volumen von 50 Prozent mehr bedeuten.

