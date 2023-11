Warnstreik bei der Bahn: Wen bringt das noch aus dem Konzept?

Glosse zum Bahnstreik: Wen bringt das noch aus dem Konzept? Stand: 15.11.2023 17:16 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL streikt mal wieder - und ausbaden müssen es die Fahrgäste der Deutschen Bahn. Schlimm? Eigentlich nicht, denn Schienenersatzverkehr, Baustellen und Verspätungen sind eh an der Tagesordnung.

von Andrea Schmidt

Ich hatte so viele Erwartungen an das Deutschlandticket. Seit Mai hab' ich es - und ich wollte ganz viel Bahn und Bus fahren und das Auto stehen lassen, klimafreundlich sein. Aber wenn man in Schleswig-Holstein lebt, bleibt diese Vorstellung nur ein unerfüllter Wunsch. Ich weiß nicht, wie oft ich schon die Bahn-App auf meinem Handy gecheckt habe: Eine Fahrt von Kiel nach Bredstedt (Kreis Nordfriesland) zu meinem Papa: 2:38 Stunden über Elmshorn (Kreis Pinneberg). Spinnen die jetzt? Warum denn Elmshorn? Das ist doch ganz woanders. Krass. Eine Reportage in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg), das müsste doch auch mit Öffis gehen. Ach nee, da ist ja die ganze Zeit Schienenersatzverkehr, da muss ich mit Bus bis nach Eckernförde und dann weiter. Meine Freundin in Flensburg besuchen . okay, ich wage es mal. Am Ende war ich fast sechs Stunden unterwegs. Hurra!

Ganz einer Meinung mit dem Verkehrsminister

Und nun der Warnstreik der GDL. Zwischen Kiel und Hamburg fährt nur noch ein Zug alle zwei Stunden. Das gleiche gilt Richtung Flensburg. Alle drei Stunden ein Zug zwischen Niebüll und Westerland (beide Kreis Nordfriesland). Hier und da umsteigen auf Busse, die Nordbahn nutzen. So what? Ich muss sagen, die Einschränkungen schocken mich nicht besonders. Ist doch fast wie immer. Wann läuft schon mal was reibungslos? Selbst Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hat letztens gesagt: "Schleswig-Holstein hat die schlechteste Schieneninfrastruktur aller Bundesländer." Zuverlässig? Pünktlich? Schön wär's: "Eine Pünktlichkeit von 70 Prozent entspricht nicht meiner Definition von zuverlässig." Da spricht mir Madsen aus der Seele.

Eben kommt über unseren Nachrichtenticker beim NDR eine weitere Bahnmeldung: "Bahnreisende müssen wegen Bauarbeiten von Freitag an mit Einschränkungen auf den Bahnstrecken von Kiel und Flensburg nach Hamburg rechnen." In Neumünster wird eine Brücke saniert - bis zum 26. November entfällt zwischen Neumünster und Hamburg jeder zweite Regionalexpress. Irgendwie schalte ich langsam ab bei diesem ganzen Bahnchaos. Ich glaube, mein Abo für das Deutschlandticket kündige ich bald - und steige seufzend lieber wieder um auf's Auto. Aber der Wille war da.

