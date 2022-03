(111) It Ain't Over 'Til It's Over

Sendung: Das Coronavirus-Update von NDR Info | 01.03.2022 | 17:07 Uhr | von Korinna Hennig

68 Min | Verfügbar bis 31.12.2099

Herausforderungen für die Impfentwicklung werden größer. Noch ist nicht klar, ob BA.2 die Lage verändert.





Die Themen mit Zeitmarken:



00:01:49 Ausbreitung von BA.2 in Deutschland

00:06:26 Erkenntnisse über Eigenschaften von BA.2 aus Laborstudien

00:09:19 BA.2 in Südafrika nicht pathogener als BA.1

00:17:10 Reinfektion BA.2 nach BA.1? Daten aus Dänemark und Katar

00:25:36 Kartographie der Virus-Evolution

00:30:53 Antigen-Erbsünde, Immune Imprinting und antigenetische Seniorität

00:43:23 Studie mit Makaken zu angepasstem Moderna-Impfstoff

00:49:17 Herausforderungen für die Impfstoffentwicklung

00:51:20 Ausblick: Entwicklung in Deutschland, Masken und Risikopatienten

01:02:32 In eigener Sache: Zukunft des Podcasts



https://www.ndr.de/coronaupdate



Kein Tag vergeht ohne neue Nachrichten zum Coronavirus Sars-CoV-2. Längst haben wir uns an Maßnahmen wie Mundschutz, Abstand und Hygieneregeln gewöhnt. Und noch immer ist kein Ende der Pandemie in Sicht. In unserem Podcast wollen wir verlässlich über neue Erkenntnisse der Forschung informieren. Wie steht es um einen Impfstoff? Wie entwickelt sich die Test-Strategie? Besteht Hoffnung auf ein Medikament? Die NDR Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig und Beke Schulmann aus der Wissenschaftsredaktion sprechen dazu im Wechsel mit Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, und mit Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Dabei soll es nicht um Panikmache gehen - sondern ganz im Gegenteil: Der Podcast "Coronavirus-Update" will informieren, einordnen und Hintergründe liefern.



Alle Folgen zum Nachhören und Nachlesen:

https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcastcoronavirus134.html



Alle Fragen und Antworten zu Corona auf unserer FAQ-Seite: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/corona100.html



Wer eine Frage für die Podcast-Interviews mit Christian Drosten und Sandra Ciesek hat, kann diese gerne per Mail schicken an: meinefrage@ndr.de



NDR Info auf Instagram: https://www.instagram.com/ndr.info

NDR Info auf Facebook: https://www.facebook.com/ndrinfo



#coronavirus #covid19 #covid_19 #coronavirusupdate