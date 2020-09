Stand: 06.09.2020 16:19 Uhr - NDR 90,3

Winterdom in Corona-Zeiten? CDU macht Druck

Für Hamburgs Schausteller ist noch unklar, ob sie dieses Jahr einen Winterdom veranstalten dürfen. Sie warten außerdem auf eine Entscheidung über die Weihnachtsmärkte. Die CDU macht jetzt Druck beim Senat. Würde auch der Winterdom ausfallen, hätten die Schausteller ein ganzes Jahr ohne Haupteinnahmequelle in Hamburg hinter sich. Für viele wäre das dann möglicherweise das Ende.

Was wird aus Hamburgs Winderdom? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.09.2020 16:00 Uhr Autor/in: Peter Feder Für Hamburgs Schausteller ist noch unklar, ob sie dieses Jahr einen Winterdom veranstalten dürfen. Sie warten außerdem auf eine Entscheidung über die Weihnachtsmärkte. Die CDU macht jetzt Druck beim Senat. Peter Feder berichtet.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

CDU fordert Planungssicherheit von Schaustellern

David Erkalb aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion fordert daher nun Planungssicherheit für die Betriebe und meint außerdem, dass Hamburg mit einem Dom und Weihnachtsmärkten ein Zeichen setzen kann, Volksfeste auch unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Für die Hamburgerinnen und Hamburger wäre es ein Stück Tradition in Zeiten, in denen viele Freizeitmöglichkeiten immer noch eingeschränkt sind.

Gespräche mit dem Senat laufen seit Wochen

Die Gespräche zwischen Senat und Schaustellerinnen und Schaustellern über Hygienekonzepte laufen nach Informationen von NDR 90,3 seit Wochen. Deutlich machen alle Beteiligten immer wieder, dass Dom und Weihnachtsmärkte nicht so ablaufen werden, wie die Hamburgerinnen und Hamburger es gewohnt sind. So wird es wohl nicht ohne Kontrollen an den Eingängen funktionieren. Eine zentrale Frage ist auch, in welchem Umfang auf dem Festgelände Alkohol ausgeschenkt werden würde.

Weitere Informationen Kirche im NDR Schausteller wollen Corona-Zeit überstehen Kirche im NDR Nachdem Frühjahrs- und Sommerdom wegen Corona ausgefallen sind, haben viele Schausteller Existenzängste. Doch viele sind trotz der Lage mit Optimismus ausgestattet, meint Pastor Friedrich Brandi. (25.08.2020) mehr Erste Schausteller-Buden zurück in Hamburg Die Stadt Hamburg hat etwa 70 Buden von Schaustellern genehmigt. Damit können die ersten von ihnen nach der Corona-Pause wieder Geld verdienen. Viele hoffen nun auf den Winterdom. (14.08.2020) mehr Corona-Krise: Wenn das Karussell nicht mehr dreht Die Corona-Pandemie hat vielen Unternehmen in Schleswig-Holstein massive Umsatzeinbußen beschert - auch den Schaustellern. Laut Verband steht jeder zweite Betrieb vor dem Ruin. (22.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.09.2020 | 16:00 Uhr