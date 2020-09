Stand: 21.09.2020 18:58 Uhr - NDR 90,3

Weiterer Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar

In Altona gibt es einen neuen Corona-Ausbruch. Nach Informationen von NDR 90,3 sind 16 Menschen positiv getestet worden - sie alle waren in der Bar "Le Vou" in der Juliusstraße. Bisher sind den Behörden 60 Kontaktpersonen bekannt, weitere werden noch ermittelt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Seit heute ist bekannt, dass sich in der Bar "Katze" auf dem Schulterblatt 13 Menschen mit Corona infiziert haben. Laut Sozialbehörde wurden die meisten Besucher mittlerweile erreicht, rund 100 hatten falsche Kontaktdaten angegeben.

