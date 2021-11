Tschentscher erwartet Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Stand: 29.11.2021 16:56 Uhr

Hamburg muss sich auf schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einstellen. Am Dienstag werde der rot-grüne Senat über weitere Schritte beraten, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Montag beim Besuch des Technologiezentrums Energie-Campus in Bergedorf.