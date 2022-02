Streit um Blankeneser Osterfeuer geht weiter Stand: 09.02.2022 19:10 Uhr In Blankenese gibt es weiter Streit um die traditionellen Osterfeuer. Während Menschen aus dem Stadtteil die Tradition wahren möchten, pocht Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) auf mehr Sicherheit.

Zu jenen, die sich in Blankenese für den Erhalt der Osterfeuer einsetzen, zählt auch der Anwalt Walter Scheuerl. Der Blankeneser befürchtet, dass möglicherweise in Zukunft pro Feuer künftig nur ein brennender Strohballen verwendet werden soll. "Das sind keine Osterfeuer und das ist nicht mehr die alte Blankeneser Tradition", so eine Kritik.

Scheuerl hat Erfahrung mit Protest

Scheuerl ist in der Hamburger Politik kein Unbekannter. Er weiß, wie man Protest von Bürgerinnen und Bürgern wirksam organisiert. 2010 zwang eine von ihm angeführte Initiative mit einem Volksentscheid den damaligen schwarz- grünen Senat in die Knie, der die 4-jährige Grundschule durch eine 6-jährige Primarschule ersetzen wollte: Auf der Gegenseite stand damals auch die heutige Altonaer Bezirksamtsleiterin von Berg. Jetzt streiten Scheuerl und von Berg wieder. Scheuerl kündigt an: "Wir würden mit nur etwas mehr als 2.000 Unterschriften einer Sperrminorität haben und könnten Frau von Berg zwingen, gegen neue Osterfeuer nicht einzuschreiten".

von Berg geht es um Sicherheit

Auch Stefanie von Berg hat Walter Scheuerl nicht vergessen. Aber hier gehe es gar nicht um die Tradition der Osterfeuer per se sondern um die Sicherheit. Und da seien die bisherigen Vereinbarungen und Anträge - auch mit den Bezirksfraktionen - nicht rechtssicher genug: Es gebe zwar den sogenannten Altonaer Konsens zu Osterfeuern. Aber da sei nichts unterschrieben und der Konsens sei windelweich, was die Bedingungen angehe: "Da wird nichts von Höhe, Größe oder dergleichen gesagt. Ich möchte nur sagen, dass wir 2017 ein Feuer hatten, dass eine 20 Meter hohe Flamme hatte und einen 200 Meter hohen Funkenflug-Turm".

CDU will Senat in die Pflicht nehmen

Die Osterfeuer müssen aber weiter größer sein als Lagerfeuer - finden auch alle Bezirksfraktionen in Altona. Gemeinsam mit den Grünen will Kaja Steffens mit ihrer CDU-Fraktion am Mittwoch in der Bezirksversammlung einen Antrag einreichen, der dabei auch den Senat mit in die Pflicht nehmen soll: "Will die rot-grüne Koaliton im großen Hamburger Rathaus dieses Brauchtum aufrechterhalten, dann müssen sie jetzt auch mit den entsprechenden Mitteln herüberkommen. Wenn sie das nicht wollen und nicht zahlen, dann ist das schon ein interessantes Zeichen".

Kompromiss in Sicht?

Und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hat auf Nachfrage des Hamburg Journals bereits Gelder dafür im Blick - Vorausgesetzt, man findet vor Ort einen Kompromiss. Und daran glauben hier auch alle Beteiligten, am Donnerstag soll es Gespräche dazu geben.

In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Karsamstag zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren waren sie wegen der Pandemie abgesagt worden.

