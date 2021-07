Steigende Corona-Zahlen in Hamburg auch durch Reiserückkehrer Stand: 20.07.2021 13:40 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Dienstag 63 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 28 Neuinfektionen mehr als vor einer Woche und 16 mehr als am Montag.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ist von 15,4 am Montag auf 16,9 am Dienstag gestiegen. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 11,1.

Reiserückkehrer für ein Viertel der Fälle verantwortlich

Einen großen Anteil am Anstieg haben nach Angaben der Sozialbehörde Reiserückkehrer. Auf sie geht rund ein Viertel der Neuinfektionen zurück. Vor allem Spanien-Urlauber bringen das Virus mit, weitere Infektionen kamen den Angaben zufolge durch Reisen in die Türkei, nach Frankreich, Portugal oder Russland in die Hansestadt.

20- bis 29-Jährige besonders von Neuinfektionen betroffen

In Hamburg selbst sind die Corona-Fälle relativ gleichmäßig über die Bezirke verteilt - nur Bergedorf sticht mit einer Inzidenz von 26 hervor. Besonders betroffen von einer Infektion sind wieder Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Ein Grund ist dafür nach Einschätzung der Sozialbehörde, dass in dieser Altersgruppe bislang nur wenige Menschen geimpft sind.

AUDIO: Reiserückkehrer sorgen für steigende Corona-Zahlen in Hamburg (1 Min) Reiserückkehrer sorgen für steigende Corona-Zahlen in Hamburg (1 Min)

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 78.049 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 75.800 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Kein weiterer Todesfall

In den Hamburger Krankenhäusern werden Stand Freitag 28 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 16 von ihnen werden auf Intensivstationen versorgt. Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie insgesamt 1.605 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit ist innerhalb eines Tages kein weiterer Todesfall registriert worden.

