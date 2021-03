Ohne Maske auf den Spielplatz: Gericht gibt Vater recht Stand: 13.03.2021 14:54 Uhr Das Verwaltungsgericht Hamburg hat nach Informationen des "Spiegel" einem Familienvater in erster Instanz recht gegeben, der gegen die allgemeine Maskenpflicht auf Hamburger Spielplätzen geklagt hatte.

Der Anwalt wollte die allgemeine Maskenpflicht für Erwachsene auf Spielplätzen nicht einsehen. Er kritisierte die Bestimmungen der Stadt als "zu pauschal, undifferenziert und damit als unverhältnismäßig". Das Gericht gab dem Mann nun recht, wie der "Spiegel" berichtet. Er darf die Maske auf dem Spielplatz erstmal in der Tasche lassen. Einzige Voraussetzung: Auf dem Spielplatz darf sich außer seiner eigenen nur eine weitere Familie befinden.

Der Fall ist juristisch vergleichbar mit der Klage eines Joggers gegen die Maskenpflicht an Alster und Elbe. Beide Kläger müssen sich nun in den genannten Fällen nicht an die Maskenpflicht halten. Das gilt aber nur für sie - ist also nicht allgemeingültig. Die Stadt hat auch schon angekündigt, in beiden Fällen die nächst höhere Instanz anzurufen.

AUDIO: Ohne Maske auf dem Spielplatz (1 Min)

