Neues Projekt für Schulkinder mit psychischen Problemen in Hamburg Stand: 15.02.2022 06:14 Uhr Das Problem ist nicht neu, hat sich durch Corona aber noch verschärft: Viele Kinder und Jugendliche kämpfen mit psychischen Problem. In Hamburg ist jetzt ein Projekt angelaufen, mit dem ihnen noch schneller geholfen werden soll.

Kinder und Jugendliche mit Störungen oder psychischen Erkrankungen fallen häufig durch aggressives oder besonders passives Verhalten auf - oft auch im Unterricht. Deshalb will das neue Projekt "DreiFürEins" die Versorgung schulnah in vier Regionalen Bildungs- und Beratungszentren der Schulbehörde organisieren.

Bis zu 550 Kinder und Jugendliche sollen Hilfe finden

Dort können die Kinder nach einer Begutachtung auch schnell behandelt werden. Beispielsweise von Psychotherapeutinnen und -therapeuten der zwei Kliniken, die am Projekt beteiligt sind. Bis zu 550 Kinder und Jugendliche sollen in den kommenden zweieinhalb Jahren so Hilfe finden. Finanziert wird das mit fast sechs Millionen Euro aus einem speziellen Fonds der gesetzlichen Krankenkassen.

AUDIO: Hilfsprojekt für Schülerinnen und Schüler mit psychischen Problemen (1 Min)

20 bis 30 Prozent benötigen psychologische Unterstützung

"DreiFürEins" ergänzt zwar bestehende Angebote. Alle zusammen dürften aber trotzdem nicht ausreichen. Nach aktuellen Studien brauchen 20 bis 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen psychologische Unterstützung. Laut eine aktuellen Studie des UKE ist die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen auch durch Corona weiterhin hoch. Rund ein Drittel empfindet demnach eine eingeschränkte Lebensqualität. Vor der Corona-Krise waren es zwei von zehn Kindern, also ein Fünftel.

