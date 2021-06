Neues Impfzentrum in der Hamburger Handelskammer Stand: 07.06.2021 14:19 Uhr Die Handelskammer hat am Montag gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ein Corona-Impfzentrum eröffnet. Das Angebot ist gedacht für kleinere Unternehmen ohne eigene Betriebsärztinnen oder -ärzte.

"Mit unserem Impfzentrum schaffen wir ein bundesweit einzigartiges Angebot, um gerade kleinen und mittleren Unternehmen ohne eigene Betriebsärzte das Impfen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen", sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust am Montag. Für das Impfzentrum in der Handelskammer stellt das UKE-Ambulanzzentrum das medizinische Personal sowie einen Teil der nötigen IT-Struktur, um die Belegschaft von Mitgliedsunternehmen gegen das Coronavirus impfen zu können, wie dessen Kaufmännischer Geschäftsführer Tillmann Halbuer sagte.

100 Beschäftigte können pro Tag geimpft werden

Unternehmen, die ihre Beschäftigten in der Handelskammer impfen lassen wollen, können sich per E-Mail auf eine Warteliste setzen lassen. Bis zu 100 Beschäftigte können pro Tag in der Handelskammer geimpft werden. In dieser Woche wird aber erst einmal nur an einem Tag geimpft, weil nicht mehr Impfdosen da sind. Aust sagte, die größte Bremse bei den Impfungen sei nach wie vor das Fehlen von Impfstoff. Das Engagement der Wirtschaft und des Handelskammer-Impfzentrums werde nur erfolgreich sein, wenn bei den Betriebsärztinnen und -ärzten "nicht nur vereinzelt Impfdosen ankommen".

Bisher haben sich etwa 200 interessierte Firmen gemeldet - die Handelskammer rechnet aber damit, dass die Zahl noch mal deutlich ansteigen wird. Geimpft werden soll bis Ende August.

Leonhard: Liefermengen bei Impfstoff noch gering

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) lobte das Angebot. Das Impfzentrum in der Handelskammer beweise die Leistungsfähigkeit und die Zusammenarbeit der Hamburger Wirtschaft. Sie sagte, es werde allerdings zunächst nur schrittweise vorangehen können. "Die Betriebsärztinnen und -ärzte erhalten ihren Impfstoff wie die Arztpraxen auch über die Apotheken von den Impfstoffherstellern - und deren Liefermengen sind derzeit leider noch sehr begrenzt."

