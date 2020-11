Kostenlose FFP-2-Masken für Hamburgs Schulbeschäftigte Stand: 17.11.2020 20:05 Uhr Ist es zu verantworten, die Schulen weiter offen zu halten? Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) meint ja und bleibt diesbezüglich bei seinem Kurs.

Rabe glaubt daran, dass das Risiko sich in der Schule mit dem Coronavirus anzustecken nicht höher ist als außerhalb der Schule. Der Senator will es jetzt allerdings genauer wissen und zusammen mit den anderen Kultusministern eine Studie in Auftrag geben. Darin soll das Infektionsgeschehen in den Schulen genauer untersucht werden.

Besserer Schutz für Schulbeschäftigte

Trotzdem will Rabe die 35.000 Hamburger Schulbeschäftigten besser schützen. Sie sollen zusätzliche FFP-2-Schutzmasken erhalten. "Hamburgs Pädagogen und Schulbeschäftigte leisten einen wichtigen und sehr verantwortungsvollen Dienst an der Allgemeinheit und verdienen deshalb einen besonderen Schutz, den wir mit den zusätzlichen und besonders sicheren Masken erfüllen", so der Schulsenator.

Schon 350.000 Masken ausgeliefert

Bereits am Dienstag habe die Behörde rund 350.000 Masken an 472 staatliche und private Schulen ausgeliefert. Bis zum Ende der Woche sollen alle Schulen ausgestattet werden. Pro Mitarbeiterin und Mitarbeiter stehen dann pro Woche zwei bis drei Masken zur Verfügung. Mit der Lieferung geht aber keine Pflicht zum Tragen der FFP2-Masken einher. Die Schulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter dürften auch einen herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ob der Unterricht bis Weihnachten unverändert weitergeht, wird vermutlich erst nach dem nächsten Corona-Gipfel im Kanzleramt am 25. November entschieden.

Insgesamt 640 Corona-Fälle an Schulen

Aktuell sind laut Schulbehörde 640 Schüler und Schülerinnen und Schulbeschäftigte mit Corona infiziert. Mitte vergangener Woche lag die Zahl teilweise bei mehr als 800. Am Dienstag wurden 66 Neuinfektionen aus dem Schulbereich gemeldet. In der vergangenen Woche lag der Wert auch mal bei mehr als 100.

