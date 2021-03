Handelsverband und Citymanagement sehen Click and Meet kritisch Stand: 06.03.2021 07:26 Uhr Vom kleinen Laden in Bergedorf bis zum Alsterhaus in der City: Hamburgs Einzelhändler machen sich bereit für Montag. Auch wenn es beim sogenannten Click and Meet noch offene Punkte gibt.

Viele Geschäfte und Ketten in Hamburg wollen ab Montag wieder vor Ort für ihre Kunden da sein. Mit dem sogenannten Click and Meet wollen sie ihnen ermöglichen, nach vorheriger Anmeldung zu verabredeten Zeiten in die Geschäfte kommen zu können. Erlaubt ist ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Doch: Der Handelsverband Nord bezweifelt, dass sich Click and Meet für die Unternehmen lohnt. Brigitte Engler vom Citymanagement Hamburg befürchtet sogar negative Konsequenzen durch Click and Meet. Denn wenn die Läden wieder geöffnet würden, müssten die Betreiber oft auch alle laufenden Kosten zahlen. Gleichzeitig blieben die Einnahmen gering. Und Inhaber, die öffnen, würden, so Englers Vermutung, wahrscheinlich schwerer an Corona-Hilfen zu kommen.

AUDIO: Click & Meet ab Montag in Hamburg (1 Min)

