Hamburger Senat erwägt weitere Ausweitung der 2G-Regeln Stand: 23.11.2021 06:00 Uhr In Hamburg könnte das 2G-Modell schon bald noch ausgeweitet werden. Nach Informationen von NDR 90,3 berät der Senat heute darüber.

Die 2G-Regel könnte dann schon ab dem kommenden Wochenende verpflichtend für alle Freizeitangebote in Innenräumen gelten - also etwa in Kinos, Theater, Spielhallen und Bibliotheken. Auch an Stadtführungen und im Publikum bei Sportveranstaltungen dürften dann nur noch Geimpfte und Genesene teilnehmen. Ob auch Dienstleistungen wie Friseursalons und vielleicht sogar Weihnachtsmärkte betroffen sind, ist noch unklar.

Hospitalisierungsrate noch unter kritischem Wert

Eigentlich sieht die neue Bundesregelung diese Verschärfungen erst bei einer Hospitalisierungsrate von über 3 vor - in Hamburg liegt sie aktuell bei 2,1 und damit im Bundesvergleich am niedrigsten. Der Senat hier will aber offenbar bei seiner Linie bleiben und lieber etwas früher schärfere Maßnahmen anordnen.

Hamburg hatte erst zum vergangenen Wochenende seine Corona-Verordnung verschärft, um eine ähnliche Entwicklung der Pandemie wie im Süden und Osten Deutschlands zu vermeiden. Demnach gilt eine 2G-Pflicht für Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, körpernahe Dienstleister, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester. Für Ungeimpfte sind diese Bereiche nicht mehr zugänglich.

Bei Verstößen drohen Bußgelder

Nur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten, sind von der 2G-Regel ausgenommen. Die Einhaltung der Regeln wird laut Innenbehörde schwerpunktmäßig kontrolliert. Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe von 150 bis 5.000 Euro.

