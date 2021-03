Hamburg liegt bei der Corona-Inzidenz wieder über 100 Stand: 17.03.2021 11:56 Uhr Hamburg hat am Mittwoch den 100-er Grenzwert beim Corona-Inzidenzwert gerissen. Der Hamburger Senat könnte deshalb schneller als erwartet die "Notbremse" ziehen.

Die Gesundheitsämter der Bezirke registrierten am Mittwoch 393 neue Corona-Fälle - 190 mehr als vor einer Woche und 184 mehr als am Dienstag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen liegt damit bei 100,9 - und damit wieder so hoch wie Ende Januar.

Kurve zeigt nach oben

Der Unterschied zu damals: Vor gut anderthalb Monaten zeigte die Kurve nach unten - jetzt zeigt sie schon seit Wochen wieder nach oben - nicht steil, aber stetig. Weiterer Unterschied: Im Januar gab es noch größere Ausbrüche in Pflegeheimen, die zu den Corona-Zahlen beigetragen haben. Aktuell gingen die Infektionen aber nicht auf einzelne Ausbrüche zurück, heißt es von der Sozialbehörde. Es sei weiter ein diffuses Infektionsgeschehen. Klar ist nur, dass einzelne Bezirke wie Harburg und Mitte besonders stark betroffen sind. Andere wie Eimsbüttel und Nord nicht so stark.

"Notbremse" rückt näher

Der Hamburger Senat hatte am Dienstag angekündigt, eine "Notbremse" bei den zuletzt eingeleiteten Lockerungsschritten zu ziehen, wenn der Inzidenzwert die 100er-Marke an drei Tagen in Folge übersteigt. In diesem Fall werde man zurückkehren zu der alten Kontaktbeschränkung bei Haushalten, zu Click & Collect im Einzelhandel und zu geschlossenen Museen, Galerien und Zoos. Schulen und Kitas sollen dagegen auf absehbare Zeit offen bleiben.

Weniger Menschen im Krankenhaus

In den Hamburger Krankenhäusern werden Stand Dienstag 260 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, das sind 2 weniger als zuvor gemeldet. 97 Menschen werden auf den Intensivstationen behandelt, das waren 4 weniger als zuletzt angegeben.

Laut Robert Koch-Instituts (RKI) sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie insgesamt 1.337 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind fünf Todesfälle mehr als zuletzt angegeben. Seit Beginn der Pandemie wurden laut Behörde insgesamt 55.877 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des RKI können davon inzwischen etwa 50.200 als genesen angesehen werden.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

