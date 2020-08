Stand: 03.08.2020 16:54 Uhr - NDR 90,3

Coronavirus: 2.000 Menschen am Flughafen getestet

Die Andrang im Testzentrum im Flughafen Fuhlsbüttel ist groß: 400 Reisende zählte das Deutsche Rote Kreuz zur Eröffnung am Freitag, 2.000 am Wochenende. "Wir erleben einen stoßartigen Andrang, immer wenn Flugzeuge aus Risikoländern landen", sagt Hamburgs DRK-Sprecher. Die maximale Wartezeit beträgt etwa 30 Minuten. Getestet - und das kostenlos - werden nur Fluggäste aus Risikogebieten wie zum Beispiel der Türkei, Albanien, Serbien, der Ukraine und drei spanischen Gebieten.

Nur Betroffene erfahren ihr Ergebnis

Wie viele Reisende das Ergebnis bekamen, mit Corona infiziert zu sein, ist unbekannt. Hamburgs Gesundheitsbehörde weiß es nicht und erklärt, ein positives Testergebnis erfahre nur der Betroffene und das örtliche Gesundheitsamt. Wer in Hamburg landet, wohnt häufig in einem Nachbarbundesland wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Hamburgs Gesundheitsämter erfahren von diesen Fällen nichts.

Rückkehrende mit positiven Tests

Von den 42 am Wochenende in Hamburg gemeldeten Neuinfektionen waren aber, so die Behörde, "gehäuft Rückkehrer aus Serbien, dem Kosovo und der Türkei". Wer am Hamburger Flughafen getestet wurde, muss sich auf jeden Fall zunächst in Quarantäne begeben. Denn es dauert in der Regel voraussichtlich zwei Tage, bis die Testergebnisse vorliegen.

