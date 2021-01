Corona: Weitere Testzentren für Besuche in Pflegeheimen Stand: 04.01.2021 13:12 Uhr Besuche in Hamburgs Alten- und Pflegeheimen sind nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Am Montag sind 15 weitere Testzentren für Angehörige und Besucherinnen und Besucher eröffnet worden.

Rund zwei Drittel der Alten- und Pflegeheime testen ihre Besucherinnen und Besucher laut Sozialbehörde selbst. Allerdings muss dafür in der Regel vorher ein Termin vereinbart werden. Wenn ein Test vor Ort nicht möglich ist, geht das auch in einem der städtischen Testzentren. In Hamburg sind am Montag 15 weitere Schnelltest-Stationen für Menschen eröffnet woden, die sich vor einem Pflegeheim-Besuch testen lassen wollen. Nun gibt es insgesamt 20 Standorte, wo Schnelltests für Freunde und Angehörige von Pflegeheim-Bewohnern möglich sind. Laut Behörde lassen sich jetzt auch kurzfristig Termine vereinbaren. Voraussetzung für einen kostenlosen Schnelltest ist eine Besucher-Bescheinigung von dem Alten- oder Pflegeheim, das man besuchen möchte.

Hier befinden sich die Testzentren:





St. Pauli: DOM-Wache, Heiligengeistfeld 1

Stellingen: Luruper Hauptstraße 11

Barmbek: St. Franziskus, Lämmersieth 38a

Tonndorf/Jenfeld: DLRG, Albert-Schweitzer-Ring 2

Harburg: Schlachthofstraße 3

Osdorf: Blomkamp 11

Niendorf: Fuhlsbütteler Weg 5

Eimsbüttel: Kiler Str. 204

Langenhorn: Tangstedter Landstr. 139

Farmsen: Berner Heerweg 151

Wandsbek-Marienthal: Am Neumarkt 30

Poppenbüttel: Rehmbrook 4

Winterhude: Wiesendamm 36

Bergstedt: Rodenbeker Str. 30

Bergedorf: Chrysanderstr. 2 d

Öjendorf: Reinskamp 40

Moorfleet: Sandwisch 83

Wilhelmsburg: Rotenhäuser Str. 73 a

Hausbruch: Rehrstieg 1

Oldenfelde-Siedlung: Bekassinenau 30 c

An fast allen Standorten ist eine Testentnahmen im eigenen Auto möglich und erleichtert den Ablauf vor Ort. Selbstverständlich ist überall eine Testung ohne Pkw möglich. Die Standorte stehen bis zum 15. Januar auch an Sonn- und Feiertagen zur Verfügung. Sie sind täglich geöffnet von 8 bis 16 Uhr. Ein negatives Testergebnis ist zwei Tage lang gültig - in der Zeit sind dann also Besuche möglich.

AUDIO: Hamburg eröfnet 15 neue Schnelltest-Stationen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.01.2021 | 12:00 Uhr