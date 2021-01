Corona-Schnelltests: Keine Überprüfung der Anbieter Stand: 09.01.2021 10:10 Uhr Immer mehr Unternehmen bieten in Hamburg Corona-Schnelltests an. Besondere Voraussetzungen brauchen sie dafür nicht.

Sie nennen sich Schnelltest-Hamburg, Coronatest-Hamburg oder ähnlich: Neben Ärzten und Laboren bieten immer mehr private Anbieter Antigen-Tests für Selbstzahler an. In der Regel für 30 bis 50 Euro. Besondere Voraussetzungen brauchen sie dafür nicht. Und nach Informationen von NDR 90,3 wird die Durchführung von den Hamburger Behörden nicht überwacht oder überprüft.

7 bis 10 Euro im Einkauf

Das Geschäft mit den Schnelltests lohnt sich für die Anbieter: Im Einkauf kosten die Tests nur 7 bis 10 Euro. Anfangs konnten sie nur Ärzte bestellen. Inzwischen ist das anders. Auch fachfremde Unternehmen wie zum Beispiel Event-Veranstalter können die Tests kaufen.

AUDIO: Immer mehr Unternehmen bieten Schnelltests an (1 Min)

Und so finden sich in den Impressen der Anbieter von Schnelltests neben Laboren auch Marketingagenturen und Gastronomen. Das heißt nicht automatisch, dass ein Gastronom, der diese Tests anbietet, unseriös sein muss. Aber es gibt keinerlei Überprüfung der Anbieter durch die Behörden. Ob die Tests tatsächlich immer von medizinischen Fachkräften durchgeführt werden, kontrolliert niemand. Auch nicht, ob alle positiven Test-Ergebnisse, wie vorgeschrieben, an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Einen Überblick über die Anbieter hat die Gesundheitsbehörde eigenen Angaben zufolge schon lange nicht mehr.

Der Bund hatte festgelegt, dass Schnelltest-Anbieter keine Extra-Genehmigungen brauchen.

