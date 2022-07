Corona: Personallage in Hamburger Krankenhäusern angespannt Stand: 05.07.2022 15:12 Uhr Wie in vielen Kliniken bundesweit ist auch in Hamburger Krankenhäusern die Personallage angespannt. Wegen Corona-Infektionen fallen zahlreiche Mitarbeitende aus.

In den vergangenen zwei Wochen haben sich viele Krankenhausmitarbeitende mit dem Virus infiziert, sagte die Geschäftsführerin der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft Claudia Brase. Es drohe die Schließung einzelner Stationen. Angespannt sei auch die Situation der Zentralen Notaufnahmen der Hamburger Kliniken, heißt es in einer Senatsantwort auf eine CDU-Anfrage. Die Personalausfälle in den Krankenhäusern werden nicht zentral erfasst.

AUDIO: Corona-Infektionen belasten Personalsituation in Kliniken (1 Min) Corona-Infektionen belasten Personalsituation in Kliniken (1 Min)

UKE: 250 Mitarbeitende in Isolation

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) berichtete, dass sich rund 250 von mehr als 14.400 Mitarbeitenden in Isolation befinden. Bereits seit Beginn der Pandemie musste deshalb immer wieder eine geringe Zahl an geplanten, Operationen verschoben und Betten gesperrt werden.

Mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Laut Sozialbehörde ist die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern innerhalb der vergangenen sieben Tage um 60 auf jetzt 409 gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg im Vergleich zur vergangenen Woche gesunken. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt der Inzidenzwert jetzt bei 825, etwas niedriger als in der Vorwoche.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus