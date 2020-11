Corona: Leonhard dämpft Hoffnung auf schnelle Lockerung Stand: 15.11.2020 19:10 Uhr Auch nach 14 Tagen an verschärften Regeln ist die Corona-Infektionslage noch angespannt. Das erklärte Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) im Interview mit dem Hamburg Journal.

Seit 14 Tagen gelten die verschärften Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch in Hamburg. Gastronomiebetriebe bleiben mindestens bis Ende des Monats geschlossen. Noch ist unklar, ob sie im Dezember unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Auch noc nicht zu sagen ist, wie es im Mannschafts- und Hallensport weitergeht, ebenso mit Fitness-, Tattoo, oder Nagelstudios und Kultureinrichtungen. In den Schulen stiegen die Infektionszahlen zuletzt an. Von einer Maskenpflicht auch in der Grundschule oder einer Teilung der Klassen in Präsenz- und digitalen Heimunterricht hält der Senat bislang aber nichts.

Corona-Situation laut Leonhard angespannt

Viele Menschen hoffen darauf, wieder aufatmen zu können. Doch Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) konnte am Sonntag im Interview mit dem Hamburg Journal keine Entwarnung geben. Zwar gebe es derzeit keinen exponentiellen Anstieg der Zahlen mehr, erklärte Leonhard. "Aber die Situation ist nicht so, dass man sagen könnte, es sei entspannt. Insofern ist die Hoffnung auf schnelle Lockerungen nicht berechtigt."

243 Neuinfektionen am Sonntag in Hamburg

Am Sonntag kamen laut Gesundheitsbehörde 243 gemeldete Neuinfektionen in Hamburg hinzu. Auf Hamburger Intensivstationen werden 77 Patientinnen und Patienten behandelt.

Leonhard will kompletten Lockdown vermeiden

Mit Blick auf Deutschlands Nachbarland Österreich, wo drastische Maßnahmen wie ein kompletter Lockdown mit Ausgangssperren geplant sind, sagte Leonhard: "Wir wollen nicht hoffen, dass es bei uns soweit kommt." In Österreich seien die Zahlen trotz einschneidender Maßnahmen weiter gestiegen. "Wir versuchen hier weiterhin mit Maß und Mitte, aber auch mit Einschränkungen, das Virus in den Griff zu bekommen", so Leonhard.

Abstimmung unter Kultusministerien

In den Schulen würde die Situation zunächst weiter beobachtet. Darauf hätten sich die Kultusminister der Länder zusammen verständigt. "Bei älteren Schüler gibt es andere Zahlen als bei jungen Kindern – das muss man alles berücksichtigen."

Kindern leiden unter Schulschließungen

Bei Schulen müsse sie sowohl als Gesundheitssenatorin wie als Sozialsenatorin abwägen. "Wir wissen aus der Vergangenheit, dass lange Schulschließungen große Konsequenzen für Kinder haben - auch gesundheitliche: Die erleben die Isolation besonders stark", sagte Leonhard. "Ihnen fehlen Mitschüler und Schule doch sehr und viele können in der Gruppe besser lernen als alleine zu Hause – völlig unabhängig von digitalen Hilfsmitteln."

Einschränkungen erhöhen Druck auf Familien

Auch im Hinblick etwa auf häusliche Gewalt gelte es, die Maßnahmen abzuwägen. "Mit jeder weiteren Einschränkung erhöht man den Druck auf Familien", so Leonhard. "Wer existentielle Nöte hat, jetzt vielleicht nicht mehr weiter weiß, da entlädt sich manchmal auch etwas, was sich sonst nicht entladen hätte - und ohnehin angespannte Situationen eskalieren noch mehr."

Aufruf an ausgebildete Pflegekräfte

Leonhard bekräftigte einen Aufruf an ausgebildete Pflegekräfte, die nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Hamburg suche für Pflegeeinrichtungen Menschen, die bei Corona-Tests helfen könnten, damit noch mehr Menschen getestet werden könnten.

Hamburg will bundesweite Unterstützung für Krankenhäuser

Am Sonntagabend wollte sich Leonhard telefonisch mit den Gesundheitsministern der Länder austauschen. Hamburg dränge auf eine schnelle und gute bundesweite Lösung, um Krankenhäusern zu helfen, die gegenwärtig Betten frei halten oder schon eine angespannte Situation hätten, weil sie viele Corona-Pantienten behandelten. "Da brauchen wir dringend eine einvernehmliche Lösung, damit wir auch in Hamburg weiter zurecht kommen."

