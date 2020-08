Stand: 27.08.2020 06:37 Uhr - NDR 90,3

Corona-Konferenz mit Merkel: Was Tschentscher fordert

Wieder steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen, Diskussionen um Reiserückkehrer, Maskenpflicht und Teststrategie. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Linie im Umgang mit der Pandemie schaltet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder per Video-Konferenz zusammen. Zwischen Hamburg und Bayern ist die künftige Strategie umstritten.

Tschentscher für Quarantäne statt Massen-Tests

Zugespitzt lautet die Frage: Brauchen wir auch in den kommenden Monaten noch Massen-Tests wie an den Flughäfen? Hamburgs Erster Bürgermeister hat sich in dieser Frage früh festgelegt: Bei diesen Tests können die Reisenden durch das Raster fallen, die sich erst kurz vorher angesteckt haben, meint Peter Tschentscher (SPD). Er fordert deshalb, dass Reisende aus Risikogebieten immer zuerst für mehrere Tage in die Quarantäne müssen, bevor sie sich testen lassen.

Tschentschers Corona-Strategie bei Kanzlerin Merkel NDR 90,3 - 27.08.2020 06:00 Uhr Kanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten über die künftige Strategie für Corona-Tests. Zwischen Hamburg und Bayern ist diese Strategie umstritten. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht das genauso. Nach dem Ende der Rückreise-Welle sollte in Deutschland wieder zielgerichteter getestet werden. Ganz anders die Haltung von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU): Er findet es falsch, wenn die jetzige Test-Strategie schon nach wenigen Wochen wieder über Bord geworfen wird. An seiner Seite hat er die Tourismus-Branche, die erneute Einbrüche durch neue Quarantäne-Regeln befürchtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2020 | 07:00 Uhr