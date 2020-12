Corona: Harburger Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne Stand: 26.12.2020 14:57 Uhr In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Harburg ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt 32 Menschen wurden dort positiv auf das Virus getestet.

Unter den Infizierten sind auch Familien mit Kindern. Die Hamburger Feuerwehr brachte die Betroffenen sowie 25 Familienangehörige zur Isolation in den zentralen Quarantäne-Standort im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. Das teilte ein Sprecher der Innenbehörde am Sonnabend mit. Die Menschen wurden mit dem Großraum-Rettungsbus der Feuerwehr dort hingebracht.

Verdachtsfälle unter Schulkindern

Nachdem es erste Verdachtsfälle in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Harburger Poststraße gegeben hatte, wurden den Angaben zufolge alle 189 Bewohner und Betreuer an Heiligabend getestet. Bei den Verdachtsfällen habe es sich um Schulkinder gehandelt. Das Ergebnis des Massentests lag einen Tag später vor. Die Einrichtung steht nun unter Quarantäne.

