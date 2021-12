Corona: Hamburg will epidemische Notlage ausrufen Stand: 09.12.2021 20:50 Uhr Die rot-grüne Koalition in Hamburg plant, die epidemische Notlage für die Stadt zu erklären. Es geht um eine rechtliche Grundlage für weitere Corona-Maßnahmen.

Nach Angaben eines Sprechers des Hamburger Senats soll die Bürgerschaft am Mittwoch kommender Woche einen entsprechenden Beschluss fassen. Zuvor soll am Freitag der Verfassungsausschuss im Parlament darüber beraten.

Es geht vor allem um Maßnahmen zu Silvester

Dabei geht es vor allem um das geplante Feuerwerksverbot und geplante Versammlungsverbote an Silvester. Dafür braucht die Stadt eine Rechtsgrundlage. Nachdem die bundesweite Regelung ausgelaufen ist, können die Bundesländer nun selbst die epidemische Notlage erklären.

Dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie in Hamburg nötig werden, ist zwar nicht ausgeschlossen. Derzeit ist das aber offenbar noch kein Thema. In Hamburg ist die Corona-Lage im bundesweiten Vergleich noch nicht so dramatisch, wie im Osten und Süden Deutschlands. Allerdings will der Senat auch angesichts der aufkommenden Omikron-Variante vorbereitet sein.

Corona-Regeln: Bund und Länder halten sich Verschärfung offen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer halten sich derweil die Option offen, noch vor Weihnachten weiter verschärfte Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu beschließen. Zusammen mit dem kommende Woche erstmals tagenden neuen Expertenrat werde sich angeschaut, ob die zuletzt beschlossenen Maßnahmen greifen würden, sagte Scholz am Donnerstagabend nach Beratungen mit der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. "Notfalls kurzfristig" könnten dann neue Entscheidungen auf der Tagesordnung stehen.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sagte, nächste Woche werde es einen Erkenntnisgewinn geben - und "wenn nötig" werde die Politik dann agieren. Darauf hätten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Scholz verständigt.

