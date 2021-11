Corona: Hamburg weitet 2G auf Einzelhandel aus Stand: 30.11.2021 13:24 Uhr Der Hamburg Senat hat beschlossen, weitere Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Senatssprecher Marcel Schweitzer kündigte am Dienstag an, dass im Einzelhandel 2G zur Pflicht wird.

In Hamburg können Ungeimpfte von Sonnabend an nicht mehr im Einzelhandel einkaufen. Mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs dürfen die Läden Kundinnen und Kunden dann nur noch nach dem 2G-Modell bedienen - also nur Geimpfte oder Genesene. Zudem gilt laut Schweitzer die Ausnahme für Kinder und Jugendliche im 2G-Modell künftig nur noch für unter 16-Jährige. In Clubs soll mit 2G-Plus zusätzlich ein negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Weitere Änderungen nach Bund-Länder-Beratungen

Weitere Änderungen der Corona-Regeln in Hamburg - etwa für Großveranstaltungen und bei der Maskenpflicht in Innenräumen - kündigte Schweitzer nach Abschluss der Bund-Länder-Gespräche an. Heute wollen auch die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über die Corona-Krise beraten.

