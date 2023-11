Lehrer an Hamburger Schulen bedroht: Ermittlungen gegen fünf Verdächtige Stand: 09.11.2023 15:30 Uhr Nach den Bedrohungen von Lehrkräften an zwei Hamburger Schulen am Mittwoch hat die Polizei einen weiteren Jungen vorübergehend festgenommen. Inzwischen sind alle fünf Verdächtigen wieder auf freiem Fuß.

Der 13-Jährige werde verdächtigt, bei dem Vorfall an der Stadtteilschule Blankenese dabei gewesen zu sein, teilte die Polizei am Donnerstag in Hamburg mit. Deshalb wurde am Mittwochabend die Wohnung, in der der 13-Jährige lebt, durchsucht. Einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss hatte die Staatsanwaltschaft erwirkt. Dort sei auch eine dritte Spielzeugwaffe gefunden worden. Damit sind nun insgesamt fünf Jungen von der Polizei festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Lehrkräfte an zwei Schulen bedroht

Am Mittwochvormittag hatten zwei Jungen in einem Klassenraum einer Stadtteilschule in Blankenese eine Lehrerin mit einer Art Waffe bedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Erst nach vier Stunden konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Am Nachmittag gab es an der Schule Mendelssohnstraße im Stadtteil Bahrenfeld erneut Alarm wegen einer Bedrohungslage. Dort wurde eine pädagogische Kraft bedroht. Zivilfahnder der Polizei konnten in dem Zusammenhang dort wenig später vier Jungen festnehmen, einen 11-Jährigen, zwei 12-Jährige und einen 14-Jährigen. Außerdem wurden bei ihnen zwei Spielzeugwaffen sichergestellt. Zunächst hatte die Polizei bei dem 11-Jährigen von einem 13-Jährigen gesprochen. Einer der 12-Jährigen und der später festgenommene 13-Jährige werden verdächtigt, für die Bedrohung in Blankenese verantwortlich zu sein.

AUDIO: Bedrohungen von Lehrern: Polizei spricht nun von fünf Verdächtigen (1 Min) Bedrohungen von Lehrern: Polizei spricht nun von fünf Verdächtigen (1 Min)

Großeinsatz der Polizei in Blankenese

In der Stadtteilschule Blankenese in der Frahmstraße war nach Angaben der Polizei am Mittwochvormittag eine Lehrerin im Klassenraum einer 8. Klasse von zwei Jugendlichen oder Kindern mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die beiden Jungen sollen auf die Lehrerin gezielt haben. Im Anschluss verließen sie laut Polizei den Klassenraum und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob es sich um Schüler der Stadtteilschule Blankenese handelt, ist noch unklar. Der Schulleiter alarmierte nach dem Vorfall die Polizei. Er forderte die Kinder, Jugendlichen und Lehrkräfte auf, sich in den Klassenräumen einzuschließen. Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte die Schule. Bewaffnete Einsatzkräfte durchkämmten Raum für Raum und begleiteten Schülerinnen und Schüler aus den Gebäuden. Insgesamt waren 400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Über der Einsatzstelle kreiste stundenlang ein Polizeihubschrauber.

Videos 6 Min Alarm in Blankenese: Ein Lehrer berichtet Nach der Bedrohung einer Lehrerin gab es einen Großeinsatz an der Stadtteilschule Blankenese. Michael Jöde schildert, wie er den Tag erlebt hat. 6 Min

"Ein paar haben angefangen zu weinen"

Die Menschen, die noch im Gebäude waren, wurden zu einer Sammelstelle gebracht. Am eingerichteten Sammelpunkt an der Reichspräsident-Ebert-Kaserne warteten bereits viele besorgte Eltern. "Ich war im Meeting und habe den Anruf von meiner weinenden Tochter gekriegt", sagte ein Vater. Die Lehrerin habe mit den Kindern zur Ablenkung Karaoke veranstaltet. Eine Schülerin schilderte, dass sie gerade im Musikraum war, als die Durchsage kam, sich einzuschließen und ruhig zu bleiben. "Ein paar haben halt angefangen zu weinen", erzählte sie, nachdem sie von ihrem Vater in Empfang genommen wurde.

Etwas anderer Unterricht am Tag danach

An der Stadtteilschule Blankenese gibt es rund 1.150 Schülerinnen und Schüler sowie mehr als 120 Lehrerinnen und Lehrer. Am Donnerstagmorgen ist der Unterricht dort wieder aufgenommen worden. Um 10 Uhr versammelten sich die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen. Dabei wurden die Kinder und Jugendlichen laut Schulbehörde auch vom Kriseninterventionsteam und Schulpsychologen des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums betreut und beraten. Insofern sei es "sicher kein 'ganz normaler' Unterrichtstag, sondern vom gestrigen Geschehen geprägt", sagte ein Behördensprecher.

Weitere Informationen 6 Min Lehrerin mit Waffe bedroht: Großeinsatz in Blankeneser Schule Im Unterricht einer 8. Klasse sollen zwei Jungen eine Lehrerin bedroht haben. Reporter Heiko Sander im Gespräch. (08.11.2023) 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2023 | 15:00 Uhr