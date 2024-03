Einen Kurztrip oder einen Tagesausflug gewinnen Stand: 27.03.2024 12:03 Uhr In der NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gibt es dieses Mal vier Tagesausflüge nach Büsum oder als Hauptgewinn einen Kurztrip nach Helgoland zu gewinnen.

Sie haben die Chance, einen von vier Tagesausflügen mit der Familie nach Büsum zu gewinnen. Der Gewinn gilt für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder (im Alter von 6-14 Jahren). Sie reisen per Zug an und können vor Ort wahlweise an einer geführten Wattwanderung oder an einer Küstenfahrt mit der Reederei Adler & Eils teilnehmen.

Kurztrip mit Übernachtung nach Helgoland

Und dann haben wir noch einen Preis für Sie: Gewinnen Sie einen Kurztrip von Regiomaris mit einer Übernachtung auf Helgoland für zwei Personen. Im Preis enthalten sind die An- und Abreise mit dem Zug nach Cuxhaven und dem Linienbustransfer. Anschließend stechen Sie mit der Reederei Cassen Eils in See und setzen mit einem Seebäderschiff nach Helgoland über. Auf der Hochseeinsel ist eine Übernachtung mit Frühstück im Hotel "Zum Hamburger" auf dem Oberland inklusive. Die Übernachtung ist nur in der Nebensaison möglich.

App starten und mitmachen

In der App am Gewinnspiel teilnehmen ist ganz einfach: Laden Sie die kostenlose NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf den Button "Mitmachen".

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Eine Teilnahme auf NDR.de ist ebenfalls möglich. Und dann: Daumen drücken! Am Freitag, den 3. Mai 2024, um 12 Uhr endet das Gewinnspiel. Die Preise werden zur Verfügung gestellt von Regiomaris. Viel Glück!

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns über den Messenger der NDR Hamburg App.

Fragen und Antworten

