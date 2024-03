Hamburger Hafengeburtstag 2024: Programm vom 9. bis 12. Mai Stand: 27.03.2024 16:10 Uhr Viele Schiffe, das Schlepperballett und ein Feuerwerk und eine große Show: Vom 9. bis 12. Mai feiert Hamburg seinen 835. Hafengeburtstag.

Schiffe aus aller Welt sind wieder zu Gast in Hamburg: Erwartet werden für den Hafengeburtstag 2024 prächtige Großsegler, moderne Einsatzfahrzeuge und Sportboote, aber auch viele Traditions- und Museumsschiffe. Es wird ein großes Fest im Hamburger Hafen mit Touristen und Einheimischen. Diesmal eine Woche später als sonst üblich, aber auch einen Tag länger, weil auch am Himmelfahrtstag gefeiert wird.

Donnerstag: Gottesdienst und Einlaufparade

Den Auftakt des Hafengeburtstags bildet am Donnerstagmittag von 14 Uhr bis 15 Uhr der Internationale Ökumenische Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Anschließend startete um 16 Uhr die große Einlaufparade, die von der Fregatte "Hamburg" angeführt wurde. Die Parade war eines der Highlights des Wochenendes.

Vier Tage Musik aus Hamburg auf dem Landungsbrücken Open Air

Beim Hamburger Hafengeburstag heißt es diesmal vier Tage Party an den Landungsbrücken. Das An den Landungsbrücken Open Air an den Landungsbrücken/Alter Elbtunnel wird dieses Jahr von NDR Hamburg präsentiert. Es gibt aktuelle Bands, gebucht von den Musikclubs Logo und Knust.

Freitag: Elbe in Concert – Feuerwerk und Geburtsgsshow auf der Elbe:

Das Feuerwerk auf der Elbe verwandelt den Hafen in ein buntes Farbenmeer. Es startet an den Landungsbrücken ab 20.45 Uhr.

Sonnabend: Schlepperballett und Licht-Show

Das Schlepperbalett ist für viele der Höhepunkt des Hamburger Hafengeburstags. Es findet dieses Jahr am Sonnabend von 17 Uhr bis 17.45 Uhr statt. Abends gibt es ab 22.30 Uhr eine Lichtillumination der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises zu sehen.

Auslaufparade am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag können Besucherinnen und Besucher ab 17.30 Uhr die Schiffe bei der großen Auslaufparade feierlich verabschieden.

Harbour Pride und Harbour Beatz-Festival

Seit 2014 ist der Harbour Pride fester Bestandteil des Hafengeburtstags. Unter der Regenbogenflagge lädt die queere Community an den Fischmarkt. Zusätzlich gibt es das Harbour Beatz-Festival. Auf dem Parkplatz vom StrandPauli laden tagsüber Handels- und Lifestyle-Stände sowie entspannte Musik zum Stöbern ein. Abends übernehmen dann die Szene-DJs und sorgten mit Elektro-Beats für eine lebendinge Atmosphäre auf der großen Open Air-Tanzfläche.

Spaß und Unterhaltung auf der "Bunten Hafenmeile"

Von Donnerstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, kann auf der "Bunten Hafenmeile" gegessen, flaniert und gestaunt werden. Von der Jan-Fedder-Promenade hat man den besten Blick auf den Hamburger Hafen und kanne das Wasserprogramm genießen. Außerdem bieteb über 400 Schaustell- und Standbetriebe mit Kunsthandwerk, Fahrgeschäften und Köstlichenkeiten alles an, was das Herz begehrt. Auf vielen Bühnen wurde zudem ein Programm für die ganze Familie geboten.

Besuche auf vielen Schiffen sind möglich

Viele der Schiffe konnten während des Hafengeburtstags besichtigt werden. Besucherinnen und Besucher erhielten dabei Einblicke in die Schifffahrt von gestern und heute. Sie konnten an Deck historischer Segelschiffe in die maritime Geschichte eintauchen, auf Kommandobrücken stehen oder einen Blick in den Maschinenraum eines modernen Seenotrettungskreuzers werfen. Von den Landungsbrücken wurde ein Shuttle-Service zum historischen Viermaster "Peking" eingerichtet.

Partnerland Republik Lettland

2024 ist Lettland das Partnerland für den Hamburger Hafengeburtstag. Das Land präsentiert sich mit Ständen und kulturellen Angeboten auf der Kehrwiederspitze.

Highlights des Bühnenprogramms beim Landungsbrücken Open Air:

Donnerstag, 9. Mai (Himmelfahrt), 10 Uhr bis 24 Uhr: Altländer Shantychöre, Tribute Bands Powerslave (Iron Maiden) und Bon Scott (AC/DC)

Altländer Shantychöre, Tribute Bands Powerslave (Iron Maiden) und Bon Scott (AC/DC) Freitag, 10. Mai, 10 Uhr bis 24 Uhr: Shanty Chor Hiesfeld, Punk, Rock und Ska mit Fraupaul, Tyna und Still Talk und Rantanplan und Le Fly

Shanty Chor Hiesfeld, Punk, Rock und Ska mit Fraupaul, Tyna und Still Talk und Rantanplan und Le Fly Sonnabend, 11. Mai, 10.30 Uhr bis 24 Uhr: Shantychor Bad Zwischenahn, Haller und Denmantau, Raum 27, Schmiddlingfa & Wanja Hasselmann

Shantychor Bad Zwischenahn, Haller und Denmantau, Raum 27, Schmiddlingfa & Wanja Hasselmann Sonntag, 12. Mai, 10.30 Uhr bis 21 Uhr: Seemannschor Hannover, Soul-Jazz von The Drawbars, Chevy Devils und BoppinB'

Moderation: NDR 90,3 Moderator Philipp von Kageneck

Hafengeburtstag-Programm bei NDR.de und im NDR Fernsehen

Donnerstag, 9. Mai (Himmelfahrt): Einlaufparade

16 Uhr bis 17 Uhr: live aus dem Hafen: moderierter Live-Stream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg

live aus dem Hafen: moderierter Live-Stream der Einlaufparade auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag

Freitag, 10. Mai: Hafengeburtstag mit Feuerwerk

18 Uhr bis 18.15 Uhr: Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag

Das Hamburg Journal 18 Uhr sendet live vom Hamburger Hafengeburtstag 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag

Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr: Das NDR Fernsehen sendet live aus dem Hafen: "Hamburg feiert – der 835. Hamburger Hafengeburtstag". Auch das traditionelle Feuerwerk findet am Freitag statt.

Sonnabend, 11. Mai: Schlepperballett

17 Uhr bis 17.45 Uhr: live aus dem Hafen: : Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg

live aus dem Hafen: : Live-Stream des Schlepperballett auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews

Das Hamburg Journal berichtet ausführlich vom Hafengeburtstag mit Beiträgen, Schalten und Interviews 22.30 Uhr bis 22.45 Uhr: Live-Stream der Abendinszenierung mit faszinierender Lichtillumination auf NDR.de/Hamburg

Sonntag, 12. Mai: Auslaufparade

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Live-Stream der Auslaufparade auf NDR.de/Hamburg

Live-Stream der Auslaufparade auf NDR.de/Hamburg 19.30 Uhr: Das Hamburg Journal berichtet vom Abschluss des Hamburger Hafengeburtstags

Welche Schiffe kommen zum Hafengeburtstag? Von Großseglern über historische Schiffe, Einsatzschiffe bis zu Kreuzfahrern ist 2024 wieder alles dabei. Eine Auswahl der Schiffe, die in diesem Jahr die Hansestadt besuchen, finden Sie hier. Wann findet die Einlaufparade statt? Die große Einlaufparade findet am Donnerstag, 9. Mai 2024, von 16 Uhr bis 17 Uhr an den St. Pauli Landungsbrücken statt. Wann ist das Schlepperballett zu sehen? Das einzigartige Schlepperballett findet am Sonnabend, 11. Mai 2024, von 17 Uhr bis 17.45 Uhr an den St. Pauli Landungsbrücken statt.

