Corona: Hamburg verschärft Maskenpflicht Stand: 23.04.2021 17:49 Uhr In Hamburgs Bussen, Bahnen und auf den Hafenfähren reichen künftig einfache OP-Maske nicht mehr aus - Fahrgäste müssen eine FFP2-Maske tragen.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am Sonnabend wird die Maskenpflicht in Hamburg ein weiteres Mal verschärft. Künftig müssen Fahrgäste in Bussen, Bahnen und auf Hafenfähren eine FFP2-Maske oder einen Mund-Nase-Schutz nach vergleichbarem Standard (KN95) tragen.

"Einfache medizinische Masken sind nach den Vorgaben des Bundes nicht mehr erlaubt", teilte der Senat am Freitag mit.

FFP2-Masken auch im Friseurladen vorgeschrieben

Auch Besuche im Friseurladen und bei der Fußpflege sind in Hamburg in Zukunft nur noch mit FFP2-Maske möglich. Die Beschäftigten dort müssen ebenfalls einen Schutz nach diesem Standard tragen.

