Corona: Bislang keine Probleme durch Impfpflicht in Hamburg

Stand: 14.06.2022 09:56 Uhr

Wer in einem Gesundheitsberuf arbeitet, muss gegen das Coronavirus geimpft sein. Seit Mitte März gilt diese Pflicht. Und es gab die Sorge, dass sich die Engpässe in der Pflege dadurch verschärfen. Diese Sorge ist - zumindest in Hamburg - bislang unbegründet. Darauf deuten jüngste Zahlen der Sozialbehörde hin.