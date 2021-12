2G beim Shopping: Handelsverband kritisiert Entscheidung

Stand: 01.12.2021 06:49 Uhr

Zum Wochenende dürfen Kundinnen und Kunden in Hamburg nur noch dann shoppen gehen, wenn sie geimpft oder genesen sind, das hat der Senat am Dienstag angekündigt. Die Entscheidung kommt beim Handelsverband nicht gut an.