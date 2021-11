2G-Regel verschärft: Polizei registriert nur wenige Verstöße Stand: 20.11.2021 14:27 Uhr Die nun in Hamburg geltenden verschärften 2G-Regeln sind in der Nacht zum Sonnabend überwiegend eingehalten worden.

"Die meisten Menschen haben sich an die neuen Regeln gehalten", sagte ein Sprecher der Polizei. Polizistinnen und Polizisten hatte gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirksämter zahlreiche gastronomische Betriebe kontrolliert. Dabei wurden unter anderem im Stadtteil St. Pauli 15 Bars und Clubs überprüft. Weil sie die Kontaktdaten ihrer Gäste nicht erfasst hatten, mussten drei Lokale geschlossen werden. In den anderen Stadtteilen wie Altona und Eimsbüttel wurden keine Verstöße festgestellt. In Billstedt gab es fünf Verstöße.

2G-Pflicht in der Gastronomie

Seit Sonnabend gilt in Hamburg eine 2G-Pflicht - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene - für Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, körpernahe Dienstleister, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester. Für Ungeimpfte sind diese Bereiche demnach nicht mehr zugänglich. Wesentliche körpernahe Dienstleistungen wie Haareschneiden, Fußpflege und medizinische Behandlungen sind weiterhin unter 3G-Bedingungen möglich. Beim 3G-Modell dürfen auch Ungeimpfte eingelassen werden, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Keine Verschärfungen gibt es vorerst im Einzelhandel.

