Stand: 04.05.2020 13:31 Uhr - NDR 90,3

Witwe von Terrorist bestreitet IS-Mitgliedschaft

Vor dem Hanseatischen Landesgericht in Hamburg hat am Montag der Prozess gegen die Witwe des Berliner Rappers und späteren IS-Mitglieds Denis Cuspert alias Deso Dogg begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft der 35 Jahre alten Deutsch-Tunesierin Omaima A. Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie soll Anfang 2015 mit drei kleinen Kindern ihrem Mann nach Syrien gefolgt sein und sich dort dem "Islamischen Staat" angeschlossen haben. Zum Prozessauftakt bestritt sie über ihren Anwalt allerdings, selbst Teil des IS gewesen zu sein.

Anwalt bestreitet Aktivitäten für IS

Die Bundesanwaltschaft sieht in der Angeklagten eine der fanatischsten Anhängerinnen der Terrormiliz IS: Sie soll sich in Rakka um die Familie gekümmert und dadurch ihrem Ehemann Denis Cuspert im Kampf für den IS den Rücken freigehalten haben. Doch: Kann eine Frau dadurch selbst zur Terroristin werden, dass sie den Haushalt führt und die Familie versorgt? Ihr Anwalt sagt nein. Sich um die Kinder zu kümmern, sei schließlich die Pflicht einer Mutter.

Prozess gegen die Cuspert-Witwe: Der erste Tag NDR 90,3 - 04.05.2020 12:00 Uhr Sie soll mit ihren Kindern für den IS nach Syrien gereist sein und ein Mädchen als Sklavin gehalten haben: Die Hamburger Witwe des Rappers Deso Dogg steht jetzt vor Gericht. Elke Spanner berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

13-Jährige als Sklavin gehalten?

Die Bundesanwaltschaft wirft der Angeklagten darüber hinaus vor, dass sie in Syrien eine 13-jährige Jesidin als Sklavin gehalten zu haben. Auch diesem Vorwurf widersprach der Anwalt: Das Mädchen sei im Hause der Angeklagte ein Gast wieder jeder andere gewesen.

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland 2016 hatte die gebürtige Hamburgerin drei Jahre lang unauffällig im Stadteil Neugraben-Fischbek gelebt, wo sie im September verhaftet wurde.

Prozess gegen Cuspert-Witwe beginnt NDR 90,3 - 04.05.2020 07:00 Uhr Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht ist ab heute die Witwe des Rappers Dennis Cuspert wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS angeklagt. Elke Spanner berichtet.







3,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.05.2020 | 13:00 Uhr