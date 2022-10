Winternotprogramm für Obdachlose startet in Hamburg Stand: 31.10.2022 07:26 Uhr Das Winternotprogramm in Hamburg richtet sich an Menschen, die keine sichere Übernachtungsgelegenheit haben. Nach Angaben der Sozialbehörde stehen ab November Hunderte zusätzliche Schlafplätze in verschiedenen Einrichtungen bereit.

Herbstliche Temperaturen und Nieselwetter: Sich draußen aufzuhalten wird derzeit immer ungemütlicher. Am 1. November startet in Hamburg wieder das Winternotprogramm für Obdachlose. Ziel sei es, dass es jede Nacht genug Plätze gibt, damit niemand auf der Straße schlafen müsse, heißt es von der Sozialbehörde.

800 zusätzliche Schlafplätze für Obdachlose

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch diesmal rund 800 Schlafplätze und zwar in der Unterkunft Friesenstraße in Hammerbrook und in einem ehemaligen Hotel in der Halskestraße in Billbrook - dorthin wird auch ein Shuttle angeboten. Knapp 100 Plätze bieten Container an Kirchengemeinden. Im Rahmen des Winternotprogramms gibt es eine medizinische Versorgung, bei der diesmal auch Pflegedienste angeboten werden sollen.

Kritik an fehlenden Angeboten tagsüber

Vor Ort ist bei den Beratungsangeboten für die Wohnungslosen in diesem Jahr auch das Jobcenter dabei, um Leistungsansprüche zu prüfen. Wer die hat, kann nämlich auch dauerhaft in einer öffentlichen Unterkunft untergebracht werden. Anders als im vergangenen Pandemie-Winter gibt es kein zusätzliches Tages-Aufenthaltsangebot mehr in der Markthalle. Die Fraktion der Linken in der Bürgerschaft und Sozialverbände fordert seit Jahren, dass das Winternotprogramm auch tagsüber geöffnet bleibt. Die Sozialbehörde lehnt das ab, mit dem Hinweis, dass es nicht um eine dauerhafte Unterbringung, sondern um den Schutz vorm Erfrieren geht.

Wärmebus sammelt Spenden für Obdachlose

Ab sofort sammelt der Wärmebus auch immer wieder Spenden für Menschen ohne ein Dach über dem Kopf. Die Aktion "Wärme geben" wird organisiert vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und der Hilfsorganisation Hanseatic Help. Gebraucht wird alles, was warm hält - von Winterkleidung über Schlafsäcke bis hin zu wetterfesten Schuhen und Zelten. Am 5. November macht der Wärmebus bei Kampnagel Halt, am 19. November am Alstertal Einkaufszentrum. In den vergangenen Jahren war die Spendenbereitschaft der Hamburger groß - Hanseatic Help beliefert damit über 300 Einrichtungen in und um Hamburg, unter anderem die Bahnhofsmission, die Heilsarmee und auch das Winternotprogramm.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 31.10.2022 | 19:30 Uhr