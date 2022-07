Windräder in Naturschutzgebieten? Kritik an Tschentschers Vorstoß Stand: 04.07.2022 06:10 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will Windkraftanlagen angesichts des Klimawandels und explodierender Energiepreise auch in Naturschutzgebieten errichten. Daran gibt es Kritik.

Tschentscher sagte am Wochenende bei der "Langen Nacht der 'Zeit'", es gehe beim Ausbau der Windkraft "auch um ökologische Flächen, es geht auch um Naturschutzgebiete". Es müsse nicht immer alles zulasten der Industrieflächen gehen, erklärte der SPD-Politiker. "Aus meiner Sicht geht es auch, ein Windrad in ein Gebiet zu stellen, in dem es ansonsten nur Natur gibt." Das sei ein Eingriff, "aber es ist in der Lage, in der wir sind, in der Interessen- und Zielabwägung vertretbar".

Tschentscher will Windenergie im Hafen verdoppeln

Er habe sich mit der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority und dem Planungsstab schon mögliche Flächen angesehen, sagte Tschentscher. Ziel sei, die Windenergie im Hafen mindestens zu verdoppeln.

BUND in Hamburg empört

Beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Hamburg ist man empört. Natürlich sei der BUND auch für mehr Windenergie, sagte die Landesvorsitzende Christiane Blömeke NDR 90,3. Aber Naturschutzgebiete seien tabu. Gerade habe man es in Hamburg geschafft, zehn Prozent der Fläche unter Naturschutz zu stellen. Das dürfe auf keinen Fall aufgeweicht werden. Bei Landschaftsschutzgebieten hat der BUND zähneknirschend Ausnahmen für Windanlagen zugestimmt. In jedem Fall müssten Alternativen geprüft werden. Und nur wenn alle möglichen Alternativen erfolglos geprüft wurden, könne sich der BUND Windanlagen in Landschaftsschutzgebieten vorstellen.

