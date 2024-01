Stand: 09.01.2024 10:27 Uhr Wieder Hacker-Angriff: Handwerkskammer offline

Die Hamburger Handwerkskammer hat ihre Internetseite vom Netz genommen. Grund ist ein Hacker-Angriff auf den externen IT-Dienstleister der Kammer. Betroffen von dem Angriff sind auch andere Handwerkskammern in Deutschland - zum Beispiel in Berlin und Hessen. Telefonisch und per Mail bleibt die Handwerkskammer aber erreichbar. Vor knapp anderthalb Jahren war auch die Handelskammer Hamburg Opfer einer massiven Hacker-Attacke gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.01.2024 | 10:00 Uhr