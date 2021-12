Weihnachtsbäume für Seeleute im Hamburger Hafen Stand: 09.12.2021 15:25 Uhr Diese Tradition erfreut alle Jahre wieder die Seeleute: Am Donnerstag überbrachte der Weihnachtsmann den Besatzungen der Schiffe im Hamburger Hafen Weihnachtsbäume.

Die Seeleute verbringen die Weihnachtszeit an Bord ihrer Schiffe und nicht bei ihren Familien. "In diesem Jahr verteilen wir etwa 40 Nordmanntannen", sagte Werner Koop vom Nordmann-Informationszentrum in Hamburg.

Tradition seit 25 Jahren

Die Aktion gibt es nun bereits seit 25 Jahren. "Wir haben es noch nie erlebt, dass ein Schiff den Baum abgelehnt hat", so Koop. In früheren Jahren seien noch fast doppelt so viele Nordmanntannen an Bord der Schiffe gezogen, geschoben oder geworfen worden. Weil die Schiffe größer geworden sind, liegen heutzutage jedoch weniger im Hafen.

"Weihnachtsbaumkultur erhalten"

Am Donnerstag sollte wieder jedes Schiff - ob Segler oder Containerschiff - einen Baum bekommen. Finanziert und unterstützt wird die Aktion von Sponsoren und der Hafenwirtschaft. Das Nordmann-Informationszentrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Seeleuten einen Weihnachtsbaum mit auf die Reise zu geben. "Unsere Aufgabe ist, dass die Weihnachtsbaumkultur erhalten bleibt", sagte Koop.

