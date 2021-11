Warnstreik in Hamburg: Wen es in der kommenden Woche trifft Stand: 14.11.2021 16:36 Uhr Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst steht Hamburg vor einer weiteren Warnstreik-Woche. Vor allem zum Wochenstart müssen Hamburgerinnen und Hamburger mit Einschränkungen rechnen.

Zahlreiche Bezirks-, Finanz- und Ortsämter, Zulassungsstellen und Gerichte bleiben nach Gewerkschaftsangaben von Montagabend bis Mittwochfrüh geschlossen oder sind nur eingeschränkt arbeitsfähig. Zuvor hatte schon die Polizeigewerkschaft Hamburg (DPolG) einen Warnstreik für Dienstag angekündigt. Was das konkret für den laufenden Betrieb bedeutet, konnte die Hamburger Polizei auf Nachfrage noch nicht einschätzen. Laut Beamtenbund dbb sind auch der Strafvollzug, der Rettungsdienst der Hamburger Feuerwehr sowie das Parkraum-Management betroffen.

Demo in der Innenstadt am Dienstag könnte für Staus sorgen

Daneben kündigte der Beamtenbund für Dienstag Verkehrsbehinderungen wegen einer Demonstration in der Innenstadt an. An einer Kundgebung auf der Willy-Brandt-Straße in Höhe Domstraße sollen Dienstagmittag fast 1.000 Menschen teilnehmen. Autofahrer und Autofahrerinnen sind in der Zeit von 10 bis 15 Uhr dazu aufgerufen, die Innenstadt zu meiden.

Mehr Lohn gefordert

Hintergrund ist die Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder, die bisher ohne Ergebnis verlief. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende November geplant. DPolG und dbb fordern unter anderem eine Lohnsteigerung von fünf Prozent beziehungsweise mindestens 150 Euro mehr im Monat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.11.2021 | 06:00 Uhr