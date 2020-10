Verstoß gegen Datenschutz: H&M verzichtet auf Widerspruch Stand: 15.10.2020 12:00 Uhr H&M legt keinen Widerspruch gegen das 35-Millionen-Euro-Bußgeld wegen Verstößen gegen den Datenschutz ein. Die Forderung des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten ist damit rechtskräftig.

Hamburgs oberster Datenschützer Johannes Caspar freut sich, dass unter das Verfahren nun ein Schlussstrich gezogen werden kann. Er hatte den Bekleidungskonzern zu dem millionenschweren Bußgeld verdonnert, nachdem massive Verstöße gegen die Privatsphäre von Mitarbeitern in einem Servicecenter in Nürnberg bekannt geworden waren. "Vor allem wird so ein Verfahren vermieden, bei dem die betroffenen Beschäftigten als Zeugen vor Gericht hätten aussagen müssen, was für diese eine weitere Belastung mit sich gebracht hätte", sagte Caspar.

Profile der Mitarbeitenden erstellt

Mindestens fünf Jahre hatten die Chefs im Servicecenter in Nürnberg systematisch private Details aus Gesprächen mit Mitarbeitern aufgeschrieben und offenbar richtige Profile erstellt. Vom Krankheitsverlauf über Urlaubsgeschichten bis hin zu privaten Problemen soll alles dabei gewesen sein.

H&M verzichtet auf Berufung

H&M hat nach eigener Angabe sichergestellt, dass sich so etwas nicht wiederholt. Eine Sprecherin sagte NDR 90,3, dass man auf eine Berufung verzichtet, um den Vorfall zu beenden. 35-Millionen Euro seien aber nach Ansicht des Konzerns mit der Deutschlandzentrale in Hamburg nicht proportional zu dem lokalen Vorfall in Nürnberg. Das Geld kann nun die Stadt Hamburg einfordern.

Deutschland-Zentrale in Hamburg

Der Fall liegt in der Zuständigkeit des Hamburger Datenschutzbeauftragten, weil das Unternehmen seine Deutschland-Zentrale in der Hansestadt hat. Die Vorgänge waren im vergangenen Jahr bekannt geworden.

Entschuldigung und Entschädigung

H&M hatte sich in einer Stellungnahme bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschuldigt und eine finanzielle Entschädigung angekündigt. In der Führung des Nürnberger Servicecenters habe es außerdem "personelle Veränderungen" gegeben.

