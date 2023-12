Stand: 21.12.2023 14:00 Uhr Unterrichtsausfall nach telefonischer Morddrohung

Wegen einer Morddrohung gegen Lehrkräfte sind an der Stadtteilschule Oldenfelde am Donnerstag Unterrichtsstunden ausgefallen. Am Mittwoch soll ein 18-Jähriger, ein ehemaliger Schüler der Schule, am Telefon gedroht haben. Polizistinnen und Polizisten haben ihn zu Hause aufgesucht und zur Rede gestellt. Die Ermittlungen laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.12.2023 | 14:00 Uhr