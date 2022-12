Universität Hamburg: Nachhaltigkeit wird zur Chefsache Stand: 22.12.2022 11:10 Uhr Die Universität Hamburg macht das Thema Nachhaltigkeit jetzt zur Chefsache. Künftig wird sich im Präsidium Laura Maria Edinger-Schons nur um dieses Thema kümmern.

Das Thema Nachhaltigkeit ist damit jetzt bei der Universität in der Leitungsebene angesiedelt. Edinger-Schons will Ideen und Initiativen zusammenführen und eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Universität entwickeln. Möglichst viele sollen sich beteiligen. Erdinger-Schons: "Wir möchten irgendwo mitten auf dem Campus sitzen, am liebsten in ein paar kleinen Häuschen, die öffentlich begehbar sind. Wo wir Ausstellungen machen können, Veranstaltungen, Vorträge und wo man sich einfach begegnen kann und ins Gespräch kommen kann über das Thema Nachhaltigkeit."

Thema hat Tradition an der Uni Hamburg

Verantwortungsbewusst mit endlichen Ressourcen umgehen - das Thema bewege die Hochschule schon lange, sagte Präsident Hauke Heekeren. Schon bisher habe die Universität darin Pionierarbeit geleistet, zum Beispiel mit den Arbeiten der Klimaforscherinnen und -forscher. Und auch schon früher, in den 1970er-Jahren, mit den bahnbrechenden Forschungen des Nobelpreisträgers Klaus Hasselmann. Der Hamburger Physiker hatte als einer der ersten auf den menschengemachten Klimawandel hingewiesen.

Weitere Informationen Philosophenturm wird später fertig und teurer als geplant Die Sanierung des 14-stöckigen Gebäudes der Uni Hamburg soll nun bis Juni 2023 dauern und 103 Millionen Euro kosten. (26.10.2022) mehr Als Hamburg eine Universität bekam Gegen den Widerstand der Kaufleute gründet Hamburg 1919 eine Universität. Sie zählt heute zu den größten Deutschlands, kämpft aber mit einem jahrelangen Sanierungsstau. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Bildung Wissenschaft