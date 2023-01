Unfälle mit Bus und Lkw sorgen für Chaos auf Hamburgs Autobahnen Stand: 30.01.2023 11:03 Uhr Auf Hamburgs Autobahnen staut sich schon seit Montagvormittag der Verkehr. Grund dafür sind ein Lkw-Unfall und ein schwerer Bus-Brand.

Auf der A1 geht Richtung Norden erstmal gar nichts mehr. Ab der Anschlussstelle Billstedt ist die Autobahn gesperrt. Ein Linienbus des VHH steht dort komplett in Flammen. Wie das passieren konnte, ist noch unklar. Nach Informationen von NDR 90,3 war der Fahrer mit dem Gelenkbus offenbar auf dem Weg in die Werkstatt, als das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde offenbar niemand - der Bus hatte keine Passagiere an Bord.

Lkw kracht gegen Leitplanke

Auf der Gegenfahrbahn Richtung Süden läuft der Verkehr nur auf einer Spur. Deshalb geht es deutlich langsamer voran als sonst. Auch auf der A7 hatte es am Morgen kilometerlange Staus gegeben. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in Heimfeld gegen die Leitplanke gefahren. Dabei stellte sich der Lkw quer auf die Fahrbahn. Weil bei dem Unfall etwa 100 Meter Leitplanke mitgerissen wurden, ist die A7 vorerst Richtung Norden gesperrt.

