Umfrage zeigt: Urlauber achten mehr aufs Geld Stand: 25.07.2022 15:19 Uhr Wann ist ein Urlaub ein guter Urlaub? Das wollte die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen wissen und hat im Juni repräsentativ 3.000 Menschen befragt.

Nicht der Ausblick vom Hotelbalkon, nicht das Wetter und auch nicht die Wassertemperatur am Gardasee - nein, ganz oben auf der Liste steht "ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis". Der Urlaub soll sein Geld wert sein - dieses Fazit zieht der Leiter der Studie, Ulrich Reinhardt. Und das ist unabhängig vom Einkommen der Urlauberinnen und Urlauber. Alle achten mittlerweile mehr aufs Geld.

Das wird auch daran deutlich, dass Sport- und Partymöglichkeiten sowie gutes Essen als nicht mehr so wichtig genannt werden. Schöne Landschaft, gesundes Klima oder Bademöglichkeiten bleiben zwar wichtige Punkte, aber auch sie verlieren im Vergleich zu den Vorjahren an Bedeutung.

Wegen Corona: Ziel soll mit Auto erreichbar sein

Schaut man auf den Langzeitvergleich, fällt auf, dass früher eine saubere Unterkunft, wenig Müll auf den Straßen oder am Strand weit seltener genannt wurden als heute. Das wird einfach als gegeben vorausgesetzt, meint Studienleiter Reinhardt. Was in den vergangenen zwei Corona-Jahren deutlich zugenommen hat, ist der Wunsch, das Urlaubsziel mit dem eigenen Auto erreichen zu können.

