Ukraine: Privater Hilfskonvoi auf dem Weg an die Grenze Stand: 01.03.2022 06:36 Uhr In Hamburg starten gerade viele private Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine. Kirchen und Vereine sammeln Spenden oder helfen Geflüchteten hier in der Stadt. Auch der Großflottbeker Tennis-, Hockey- und Golfclub (GTHGC) will in dieser Situation helfen.

Angefangen hatte es mit einer spontanen Idee, aus der binnen 24 Stunden ein großer Hilfskonvoi wurde - der jetzt bereits auf dem Weg ins Kriegsgebiet ist. Um kurz vor Mitternacht war es soweit: Vier vollgepackte Transporter rollten vom Clubgelände in Groß Flottbek aus in Richtung ukrainische Grenze.

Club wird mit Spenden überhäuft

Organisator der Hilfsaktion ist Daniel Wullkopf. Erst am Sonntagabend hatte er den Entschluss gefasst, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Mit dem clubeigenen Transporter wollte er einige Schlafsäcke und Decken an die Grenze fahren. Um Hilfsmittel zu sammeln, postete er im Internet einen Spendenaufruf - und binnen weniger Stunden explodierte die Aktion: Insgesamt 50.000 Euro und unzählige Schlafsäcke, Decken, und Hygieneartikel kamen zusammen.

Geflüchtete sollen nach Hamburg gebracht werden

Das Team konnte drei weitere Transporter für die Masse an Hilfsgütern organisieren, die nun auf dem Weg durch Polen sind. Noch am Vormittag soll der Konvoi im Grenzgebiet ankommen. Und auch zurückkommen sollen die Transporter nicht leer, sie wollen Geflüchtete mit nach Hamburg nehmen. Der Club hat bereits einige Gastfamilien organisiert.

